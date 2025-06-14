Голубая формула спасения: чем обработать растения, чтобы не рыдать в августе

1:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Обычный грибок на листьях может уничтожить весь урожай. Но есть старый способ, который до сих пор используют опытные аграрии — бордосская жидкость. Это средство не теряет актуальности уже больше ста лет и остаётся одним из самых надёжных способов защиты растений.

Фото: freepik.com is licensed under public domain опрыскиватель для сада

Что это за смесь

Бордосская жидкость — это раствор медного купороса и извести, который образует на листьях растений тонкую защитную плёнку. Именно она блокирует проникновение спор грибков и бактерий. Садоводы применяют её на винограде, яблонях, томатах, огурцах и других культурах, подверженных болезням.

Особенно эффективна она против:

мильдью (лозовой мани),

парши,

бактериальных пятен,

серой гнили,

и других грибковых инфекций.

И что важно — средство совместимо с принципами органического земледелия.

Когда и как опрыскивать

Чтобы бордосская жидкость сработала, нужно знать точное время её применения:

Поздняя зима или ранняя весна

Обработка 1-2% раствором до распускания почек. Это первая линия обороны — для защиты коры и веток от ранних инфекций.

Обработка 1-2% раствором до распускания почек. Это первая линия обороны — для защиты коры и веток от ранних инфекций. После цветения

Используйте 1% раствор, когда начинают формироваться плодоножки. Особенно важно при сырой погоде — чтобы уберечь молодые плоды от гниения.

Используйте 1% раствор, когда начинают формироваться плодоножки. Особенно важно при сырой погоде — чтобы уберечь молодые плоды от гниения. Лето или ранняя осень

При необходимости делают третью обработку 0,5% раствором. Но строго за 3-4 недели до сбора урожая.

Важно: бордосская смесь работает как барьер, а не как лечение. Поэтому она эффективна до заражения, а не после.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

