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Голубая формула спасения: чем обработать растения, чтобы не рыдать в августе

1:47
Садоводство

Обычный грибок на листьях может уничтожить весь урожай. Но есть старый способ, который до сих пор используют опытные аграрии — бордосская жидкость. Это средство не теряет актуальности уже больше ста лет и остаётся одним из самых надёжных способов защиты растений.

опрыскиватель для сада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
опрыскиватель для сада

Что это за смесь

Бордосская жидкость — это раствор медного купороса и извести, который образует на листьях растений тонкую защитную плёнку. Именно она блокирует проникновение спор грибков и бактерий. Садоводы применяют её на винограде, яблонях, томатах, огурцах и других культурах, подверженных болезням.

Особенно эффективна она против:

  • мильдью (лозовой мани),
  • парши,
  • бактериальных пятен,
  • серой гнили,
  • и других грибковых инфекций.

И что важно — средство совместимо с принципами органического земледелия.

Когда и как опрыскивать

Чтобы бордосская жидкость сработала, нужно знать точное время её применения:

  • Поздняя зима или ранняя весна
    Обработка 1-2% раствором до распускания почек. Это первая линия обороны — для защиты коры и веток от ранних инфекций.
  • После цветения
    Используйте 1% раствор, когда начинают формироваться плодоножки. Особенно важно при сырой погоде — чтобы уберечь молодые плоды от гниения.
  • Лето или ранняя осень
    При необходимости делают третью обработку 0,5% раствором. Но строго за 3-4 недели до сбора урожая.

Важно: бордосская смесь работает как барьер, а не как лечение. Поэтому она эффективна до заражения, а не после.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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