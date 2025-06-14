Голубая формула спасения: чем обработать растения, чтобы не рыдать в августе

Обычный грибок на листьях может уничтожить весь урожай. Но есть старый способ, который до сих пор используют опытные аграрии — бордосская жидкость. Это средство не теряет актуальности уже больше ста лет и остаётся одним из самых надёжных способов защиты растений.
Бордосская жидкость — это раствор медного купороса и извести, который образует на листьях растений тонкую защитную плёнку. Именно она блокирует проникновение спор грибков и бактерий. Садоводы применяют её на винограде, яблонях, томатах, огурцах и других культурах, подверженных болезням.
Особенно эффективна она против:
И что важно — средство совместимо с принципами органического земледелия.
Чтобы бордосская жидкость сработала, нужно знать точное время её применения:
Важно: бордосская смесь работает как барьер, а не как лечение. Поэтому она эффективна до заражения, а не после.
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