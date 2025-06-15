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Сорняки мстят за ошибки: 5 приёмов прополки, после которых они не возвращаются

3:06
Садоводство

Сорняки лезут как из ведра? Не спешите хвататься за тяпку — возможно, вы просто пропалываете не так, как надо. Оказывается, чтобы не гнуть спину каждую неделю, достаточно придерживаться пары нехитрых правил. И прополка перестанет быть сизифовым трудом.

прополка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
прополка

1. Полоть только по сырой земле

Лучшее время для прополки — сразу после дождя или полива. Влажная почва позволяет вырвать сорняки с корнем, не оставляя под землёй "бомбу замедленного действия". Однако есть нюанс: если почва глинистая и плотная, после ливня она может наоборот "схватить" сорняки мёртвой хваткой. Дождитесь, пока подсохнет.

На рыхлой и песчаной земле можно работать сразу. Ещё один лайфхак — немного разрыхлить почву перед началом, это упростит задачу.

2. Только с корнем — иначе зря старались

Главное в прополке — не верхушки, а корни. Особенно у таких злостных захватчиков, как одуванчики, у которых корень уходит на 40-50 см вглубь. Чем моложе сорняк, тем легче он выдёргивается. Но если уже успел окрепнуть — вооружитесь корнеудалителем или хотя бы вилкой.

Мелочь вроде галинсоги лучше убирать до цветения — иначе получите новый "урожай" уже через пару дней.

3. Не бросайте сорняки возле грядок

Даже выдернутый сорняк может "воскреснуть", если его оставить на влажной земле. А если на нём уже появились семена — ждите новых гостей. Поэтому всё, что вы вырвали, уносите подальше от посадок.

Хотите использовать сорняки как мульчу? Подвяльте их на солнце, и только потом — на грядки. Но если есть семена — в компостник, и то с умом.

4. Не разносите врага по участку

Многие огородники сами "засевают" участок сорняками, не замечая этого. Пронесли пучок сныти или мятлика с цветками через весь огород — и вот уже новые всходы в неожиданных местах. Поэтому — никакой романтики с букетами. Только ведро, мешок или тачка — и сразу в компост.

Кстати, если вы собираетесь переработать сорняки в удобрение, делайте это грамотно. Компост с семенами должен "гореть" без доступа воздуха, иначе вы только расплодите проблему.

5. Мульча — щит от сорняков

Один из лучших способов сократить прополку — мульчирование. Главное — укладывать плотным слоем. Сыпучая мульча, вроде сена или опилок, если рассыпана тонко, не спасёт. Лучше использовать картон, агроволокно или плёнку — они надёжно перекроют кислород врагам.

Если используете в качестве мульчи сорняки — просушите их как следует и убедитесь, что там нет семян. Иначе эффект будет обратным.

А если уж совсем не хотите заниматься прополкой — попробуйте посеять сидераты. Они не только вытесняют сорняки, но и улучшают почву.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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