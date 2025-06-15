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Триммер отдыхает: как навсегда прекратить борьбу с бурьяном вдоль забора

1:46
Садоводство

Забудьте про изнурительную ручную работу. Если хотите избавиться от сорняков быстро и надолго, есть куда более умный способ — использовать гербицид широкого спектра действия. Один из надёжных вариантов — "Чистогряд".

триммер
Фото: Freepik by gpointstudio is licensed under Рublic domain
триммер

Этот препарат уничтожает всё - от вьюнка и крапивы до злостного пырея. Действующее вещество — глифосат в форме изопропиламинной соли. Он работает и по однолетним, и по многолетним растениям: проникает в ткани, разрушает клетки — и примерно через неделю сорняки начинают погибать.

Как применять "Чистогряд"

Всё просто:

  • Для обычных сорняков: 100 мл на 6 литров воды

  • Для особо устойчивых: 100 мл на 4 литра воды

Раствор готовят свежим, в день обработки. Лучше всего опрыскивать утром или вечером, в сухую, безветренную погоду. Не забудьте отложить процедуру, если прогноз обещает дождь — тогда эффект может быть слабее. Важно: не используйте режим "туман" в опрыскивателе — лучше мелкая капля.

Почему "Чистогряд" — это удобно

  • Сорняки не развивают устойчивости

  • Препарат не загрязняет воздух

  • Он не накапливается в почве

  • Эффект сохраняется до 4 недель — больше никаких еженедельных покосов

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Сэкономьте усилия и нервы — и займитесь действительно важными делами: посмотрите, чем стоит заняться на даче прямо сейчас:

  • Капуста: прополка и окучивание

  • Лук: подкормка и защита от луковой мухи

  • Морковь: прореживание и рыхление

  • Чеснок: минеральная подкормка

А все "вдоль забора" — забудьте. С "Чистогрядом" это больше не ваша проблема.

Уточнения

Три́ммер (англ. trimmer от trim — «обреза́ть лишнее, приводить в порядок, подстраивать»), например, триммер (газонокосилка) — переносная газонокосилка.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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