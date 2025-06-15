Триммер отдыхает: как навсегда прекратить борьбу с бурьяном вдоль забора

Забудьте про изнурительную ручную работу. Если хотите избавиться от сорняков быстро и надолго, есть куда более умный способ — использовать гербицид широкого спектра действия. Один из надёжных вариантов — "Чистогряд".
Этот препарат уничтожает всё - от вьюнка и крапивы до злостного пырея. Действующее вещество — глифосат в форме изопропиламинной соли. Он работает и по однолетним, и по многолетним растениям: проникает в ткани, разрушает клетки — и примерно через неделю сорняки начинают погибать.
Всё просто:
Для обычных сорняков: 100 мл на 6 литров воды
Для особо устойчивых: 100 мл на 4 литра воды
Раствор готовят свежим, в день обработки. Лучше всего опрыскивать утром или вечером, в сухую, безветренную погоду. Не забудьте отложить процедуру, если прогноз обещает дождь — тогда эффект может быть слабее. Важно: не используйте режим "туман" в опрыскивателе — лучше мелкая капля.
Сорняки не развивают устойчивости
Препарат не загрязняет воздух
Он не накапливается в почве
Эффект сохраняется до 4 недель — больше никаких еженедельных покосов
Сэкономьте усилия и нервы — и займитесь действительно важными делами: посмотрите, чем стоит заняться на даче прямо сейчас:
Капуста: прополка и окучивание
Лук: подкормка и защита от луковой мухи
Морковь: прореживание и рыхление
Чеснок: минеральная подкормка
А все "вдоль забора" — забудьте. С "Чистогрядом" это больше не ваша проблема.
Три́ммер (англ. trimmer от trim — «обреза́ть лишнее, приводить в порядок, подстраивать»), например, триммер (газонокосилка) — переносная газонокосилка.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.