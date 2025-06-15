Все едят, но почти никто не выращивает: как получить домашний арахис в условиях средней полосы

3:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сажать картошку — скучно. Огурцы — банально. А вот арахис на грядке — это уже разговор! Да, тот самый "орешек", который мы привыкли покупать жареным и солёным, можно вырастить прямо на дачном участке. И сделать это куда проще, чем кажется. Главное — знать нюансы.

Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ арахис

Что такое арахис и как он растёт

На самом деле, арахис — это вовсе не орех, а бобовое растение. Цветёт жёлтыми цветками, а плоды формирует… под землёй! Именно так — после опыления стебель тянется к земле, врастает в почву, и там развиваются орешки в хрупкой скорлупе.

Где взять семена

Нет, магазинные орешки не подойдут.

Ищите посевной материал:

Покупайте в садовых центрах или на маркетплейсах.

Для средней полосы и Урала выбирайте сорт Отрадокубанский — он один из самых выносливых.

Как прорастить семена (2 способа)

Способ 1:

Оберните семена влажной тканью, смоченной в растворе марганцовки.

Поддерживайте влажность 4-5 дней до появления ростков.

Способ 2:

Замачивайте семена вечером, сливайте утром, просушивайте.

Повторите 3 раза — семечки "проснутся" и будут готовы к посадке.

Рассадный способ: если живёте не на юге

Используйте отдельные стаканчики (лучше биоразлагаемые). Наполните обеззараженной почвой. Посадите пророщенные семена на глубину 3-4 см. Накройте плёнкой, поливайте и держите в тепле. Через 2 недели — на подоконник под свет.

Пересадка — когда установится тепло и прогреется почва (не раньше 15 °C). Лучше — на солнечную грядку, защищённую от ветра.

Прямой посев в грунт: для тёплых регионов

Почва должна быть не ниже 12-15 °C на глубине штыка лопаты.

Расстояние: 30 см между растениями, 60-70 см — междурядья.

Семена заглубляют на 3-5 см.

Грядку желательно укрыть плёнкой до всходов.

Уход: арахис не прощает ошибок

Полив:

До цветения — умеренный.

Во время цветения — 2 раза в неделю.

При формировании орехов — меньше влаги, иначе плоды загниют.

Свет и тепло:

Арахису нужно много солнца.

При температуре ниже 15 °C он замирает.

Рыхление и окучивание:

Первое — в начале июня.

Затем дважды в августе.

Можно заменить окучивание засыпкой побегов перегноем с песком.

Подкормки:

На плодородной почве достаточно золы (300 мл/м²).

На бедной — раз в 3 недели удобрения с калием и фосфором.

Как собрать урожай

Листья пожелтели — пора выкапывать!

Лучше использовать вилы, чтобы не повредить орешки.

Кусты сушат 10-12 дней в тени, на картоне или мешковине.

После сушки — отделяют стебли, а орешки хранят в сухом месте.

Уточнения

Ара́хис культу́рный — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян. С точки зрения карпологии, плод арахиса — невскрывающийся сухой боб, однако с точки зрения товароведения он рассматривается как орех. Распространённое русское название растения «земляной орех» не народное, оно попало в русский язык как калька с иностранных языков.

