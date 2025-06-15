Все едят, но почти никто не выращивает: как получить домашний арахис в условиях средней полосы

Сажать картошку — скучно. Огурцы — банально. А вот арахис на грядке — это уже разговор! Да, тот самый "орешек", который мы привыкли покупать жареным и солёным, можно вырастить прямо на дачном участке. И сделать это куда проще, чем кажется. Главное — знать нюансы.
На самом деле, арахис — это вовсе не орех, а бобовое растение. Цветёт жёлтыми цветками, а плоды формирует… под землёй! Именно так — после опыления стебель тянется к земле, врастает в почву, и там развиваются орешки в хрупкой скорлупе.
Нет, магазинные орешки не подойдут.
Ищите посевной материал:
Покупайте в садовых центрах или на маркетплейсах.
Для средней полосы и Урала выбирайте сорт Отрадокубанский — он один из самых выносливых.
Способ 1:
Оберните семена влажной тканью, смоченной в растворе марганцовки.
Поддерживайте влажность 4-5 дней до появления ростков.
Способ 2:
Замачивайте семена вечером, сливайте утром, просушивайте.
Повторите 3 раза — семечки "проснутся" и будут готовы к посадке.
Используйте отдельные стаканчики (лучше биоразлагаемые).
Наполните обеззараженной почвой.
Посадите пророщенные семена на глубину 3-4 см.
Накройте плёнкой, поливайте и держите в тепле.
Через 2 недели — на подоконник под свет.
Пересадка — когда установится тепло и прогреется почва (не раньше 15 °C). Лучше — на солнечную грядку, защищённую от ветра.
Почва должна быть не ниже 12-15 °C на глубине штыка лопаты.
Расстояние: 30 см между растениями, 60-70 см — междурядья.
Семена заглубляют на 3-5 см.
Грядку желательно укрыть плёнкой до всходов.
Полив:
До цветения — умеренный.
Во время цветения — 2 раза в неделю.
При формировании орехов — меньше влаги, иначе плоды загниют.
Свет и тепло:
Арахису нужно много солнца.
При температуре ниже 15 °C он замирает.
Рыхление и окучивание:
Первое — в начале июня.
Затем дважды в августе.
Можно заменить окучивание засыпкой побегов перегноем с песком.
Подкормки:
На плодородной почве достаточно золы (300 мл/м²).
На бедной — раз в 3 недели удобрения с калием и фосфором.
Листья пожелтели — пора выкапывать!
Лучше использовать вилы, чтобы не повредить орешки.
Кусты сушат 10-12 дней в тени, на картоне или мешковине.
После сушки — отделяют стебли, а орешки хранят в сухом месте.
Ара́хис культу́рный — растение; вид рода Арахис семейства Бобовые (Fabaceae), важная сельскохозяйственная культура, возделываемая в промышленных масштабах ради съедобных семян. С точки зрения карпологии, плод арахиса — невскрывающийся сухой боб, однако с точки зрения товароведения он рассматривается как орех. Распространённое русское название растения «земляной орех» не народное, оно попало в русский язык как калька с иностранных языков.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.