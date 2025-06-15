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Эти пионы сводят с ума: какие сорта зацветают пышно, ярко и раньше других

2:58
Садоводство

Пионы — это роскошь, которую можно вырастить своими руками. Они цветут с царственным размахом, пахнут как мечта и способны превратить даже простую клумбу в живописную галерею. Но какие сорта стоит посадить, чтобы влюбиться в сад каждый год заново? Перед вами — семь самых эффектных пионов, которые заслуживают места в вашем цветнике.

Пышные пионы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пышные пионы

1. Сара Бернар — легенда среди пионов

Нежно-розовые шёлковые лепестки с едва заметной каймой, тонкий сладкий аромат и бутоны, которые буквально падают в руки флориста. Цветёт с июня по июль, любит солнце, не боится морозов и прекрасно стоит в срезке. Настоящий классик — икона среди пионов.

2. Йеллоу Краун — корона в золотом

Редкий солнечный оттенок среди пионов! Полумахровые бутоны, крепкие стебли и цветение в разгар лета, когда другие уже отцвели. Не требует подвязки и отлично чувствует себя в жару. Любит солнце и стабильный полив.

3. Сапфир — восточная элегантность

Этот древовидный сорт словно вышел из японской гравюры: розово-лиловые лепестки с жёлтым центром, тонкий аромат и природная неприхотливость. Цветёт в июне около двух недель, предпочитает песчаную почву и солнечные участки. Идеален для цветочных композиций с белыми сортами.

4. Найс Гал — пион, который говорит «вау»

Густомахровый, до 20 см в диаметре, насыщенно-розово-бордовый. Один куст может дать до 50 бутонов за сезон! Цветёт с июня, стойкий, не боится болезней и зим. Настоящий лидер в эффектности и цветочной щедрости.

5. Армани — бархат ночи

Если вы любите тёмные тона, этот сорт — абсолютный must-have. Бархатно-красные, густомахровые цветы с насыщенным ароматом, куст до метра высотой. Предпочитает солнце или полутень, хорошо дренированную почву. Укрытие зимой — желательно.

6. Корал Шарм — хамелеон в цветнике

Цветок, который меняет цвет: от ярко-кораллового до нежно-розового. Цветёт в первой декаде июня, лепестки не выгорают на солнце, а куст остаётся декоративным до конца цветения. Выносливый и практически не болеет. Настоящий цветовой акцент для яркой клумбы.

7. Японская луна — воздушная изюминка

Белоснежные лепестки с кремово-жёлтым центром — лёгкие, словно из рисовой бумаги. Цветёт во второй декаде июня, ненавязчиво пахнет, отлично подходит для восточных композиций и минималистичных клумб. Нетребователен и устойчив.

Уточнения

Пио́н  — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы). Единственный род семейства Пионовые (Paeoniaceae), ранее род относили к семейству Лютиковых (Ranunculaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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