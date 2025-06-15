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Природная охрана для роз: кого посадить у куста, чтобы забыть о тле

2:13
Садоводство

Розы — настоящие звёзды сада. Но, как и все королевы, они требуют охраны. Мучнистая роса, чёрная пятнистость, тля — всё это может испортить не только внешний вид, но и здоровье куста. К счастью, есть растения-соседи, которые работают как природная охрана и не требуют химии.

Розовый куст
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Розовый куст

3 идеальных соседа для роз

Лаванда

Ароматная, пряная, красивая — и к тому же репеллент от тли. Её запах сбивает с толку насекомых, создавая ароматный щит вокруг куста. Идеально сочетается с розами и визуально, и тактически.

Шалфей

Фитонциды в его листьях подавляют развитие грибков, включая мучнистую росу и чёрную пятнистость. Работает на уровне почвы, улучшая среду у корней роз.

Бархатцы

Яркие, невысокие цветы, которые не только украшают клумбу, но и приманивают божьих коровок. Эти хищники — природный враг тли и паутинных клещей.

Как правильно сажать

  • Расстояние до розы: 30–50 см

  • Можно чередовать растения или формировать мини-группы

  • Высаживать вплотную к кустам, а не где-то сзади

Эффект проявляется через пару недель: листья становятся чище, налёт исчезает, а тли становится значительно меньше.

Народные рецепты против тли на розах

Если вредители всё же пробрались — вот натуральная артиллерия:

  1. Мыльный раствор
    5 ст. л. хозяйственного мыла на 1 л воды. Опрыскивать раз в 1–2 недели и после дождей.

  2. Зольный настой
    3–4 ст. л. древесной золы на литр воды. Настаивать сутки. Работает как и удобрение, и защита.

  3. Чесночный настой
    Пару зубчиков на 1 л воды, настоять 24 часа — распылить.

  4. Настой ботвы томатов или картофеля
    Измельчить, залить кипятком, настоять сутки — процедить и обработать.

  5. Аммиак
    5 мл на 1 л воды + капля жидкого мыла. Только в первой половине лета, так как это азотная подкормка.

Уточнения

Тли — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых. Известно около 5000 видов тлей, из которых почти тысяча обитает в Европе. Все тли питаются растительными соками, многие являются опасными вредителями культурных растений. Помимо этого, многие виды способны распространять вирусы растений и вызывать у растений такие аномалии, как галлы и галлоподобные образования.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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