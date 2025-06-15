Забудьте про капризные клумбы: вот кто по-настоящему любит палящее солнце

+35 °C на улице, а клумба всё ещё цветёт? Да! Есть растения, которые не просто выживают в жару, а буквально расцветают на солнцепёке. Если ваш участок — солнечная сторона, а поливать каждый день нет времени, эти красавцы — ваши идеальные союзники.
Настоящий король тропиков: выдерживает жару выше 38 °C, цветёт крупно и ярко. Но — требует влажной почвы и регулярного полива. Если с этим справитесь — будет радовать всё лето.
Цветы как из сказки: лавандовые, белые, розовые — и совершенно неприхотливые. Выдерживают жару до 38 °C, оплетают арки, заборы и сетки.
Да-да, это тоже цветущее растение — и одна из самых жаростойких пряных трав. Темно-фиолетовые соцветия, аромат с нотками аниса и стебли, которые не вянут даже на солнцепёке.
Устойчива к засухе, жаре, оленям, влажности и плохой почве. Цветёт в самых немыслимых условиях и при этом используется в чае — известна как природный иммуномодулятор.
Цветы-звёздочки, которые буквально пылают на солнце. Пента — звезда клумб и балконных ящиков. Цветёт всё лето, без капризов, и притягивает полезных насекомых.
Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.