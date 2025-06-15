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Забудьте про капризные клумбы: вот кто по-настоящему любит палящее солнце

2:09
Садоводство

+35 °C на улице, а клумба всё ещё цветёт? Да! Есть растения, которые не просто выживают в жару, а буквально расцветают на солнцепёке. Если ваш участок — солнечная сторона, а поливать каждый день нет времени, эти красавцы — ваши идеальные союзники.

Гибискус
Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гибискус

1. Тропический гибискус

Настоящий король тропиков: выдерживает жару выше 38 °C, цветёт крупно и ярко. Но — требует влажной почвы и регулярного полива. Если с этим справитесь — будет радовать всё лето.

  • Привлекает пчёл и бабочек
  • Любит влажность, не терпит засухи
  • Идеален для южных регионов и теплиц

2. Пассифлора (страстоцвет)

Цветы как из сказки: лавандовые, белые, розовые — и совершенно неприхотливые. Выдерживают жару до 38 °C, оплетают арки, заборы и сетки.

  • Обожают колибри и бабочки
  • Растут быстро, почти как сорняки
  • Можно сушить и заваривать в чай

3. Тайский базилик

Да-да, это тоже цветущее растение — и одна из самых жаростойких пряных трав. Темно-фиолетовые соцветия, аромат с нотками аниса и стебли, которые не вянут даже на солнцепёке.

  • Хорошо растёт в горшках
  • Требует минимум ухода
  • Идеален для азиатской кухни и пчёл

4. Эхинацея

Устойчива к засухе, жаре, оленям, влажности и плохой почве. Цветёт в самых немыслимых условиях и при этом используется в чае — известна как природный иммуномодулятор.

  • Выдерживает до 34 °C
  • Сеется легко, растёт уверенно
  • Любит солнце, но и тень не боится

5. Пента

Цветы-звёздочки, которые буквально пылают на солнце. Пента — звезда клумб и балконных ящиков. Цветёт всё лето, без капризов, и притягивает полезных насекомых.

  • Отлично растёт в открытом грунте и горшках
  • Любит солнце и хорошо дренированную почву
  • Почти не требует ухода

Уточнения

Цветни́к — участок (ограниченная территория), на котором выращивают декоративные растения. Чаще всего это травянистые цветковые растения, но могут присутствовать также кустарники и небольшие деревья. Среди растений могут быть как собственно цветковые (покрытосеменные) растения, так и представители других растительных отделов — хвойные, папоротниковидные и др.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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