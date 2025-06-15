Секрет садовников раскрыт: где и как раскладывать компост, чтобы цветы не знали перерывов

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите, чтобы ваши цветы — особенно шалфей — цвели пышно, как на фото в каталоге? Секрет вовсе не в дорогих удобрениях. Всё, что нужно, у вас уже есть — это компост. Главное — правильно его использовать. Вот как превратить сад в цветущую сказку, не тратя ни рубля.

Фото: en.wikipedia.org Компост

1. Смешайте компост с мульчей: двойной эффект

Удалите сорняки, разложите компост тонким слоем и сверху накройте мульчей (7–10 см).

Это:

сохраняет влагу,

подавляет новые сорняки,

питает почву под мульчей.

Затем выровняйте участок граблями. Получается «умная подушка» для растений.

2. Подкармливайте деревья и кустарники с умом

Распределите компост вокруг ствола, не касаясь его — это важно! Через него питательные вещества попадут к корням.

Не переборщите: слишком много — и корни задыхаются, особенно у чувствительных растений.

Учитывайте вид растения и его потребности: некоторым нужно меньше, но чаще.

3. Сделайте компостный чай — это как удобрение-спа

Насыпьте 1,5 стакана компоста в ведро.

Добавьте около 4 литров нехлорированной воды.

Настаивайте 7 дней, каждый день помешивая.

Процедите — и всё, у вас готов питательный «эликсир».

Поливайте под корень или опрыскивайте листья: чай помогает не только расти, но и защищает от болезней.

4. Цветочные клумбы + компост = шоу без остановки

Для шалфея, лаванды, астильбы и других цветущих красавцев:

при посадке добавьте компост в лунку,

для укоренившихся растений — рассыпьте компост по поверхности весной, как только появятся зелёные ростки.

Результат — пышное цветение, здоровая корневая система и минимум ухода.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.

