Секрет садовников раскрыт: где и как раскладывать компост, чтобы цветы не знали перерывов

Хотите, чтобы ваши цветы — особенно шалфей — цвели пышно, как на фото в каталоге? Секрет вовсе не в дорогих удобрениях. Всё, что нужно, у вас уже есть — это компост. Главное — правильно его использовать. Вот как превратить сад в цветущую сказку, не тратя ни рубля.
Удалите сорняки, разложите компост тонким слоем и сверху накройте мульчей (7–10 см).
Это:
сохраняет влагу,
подавляет новые сорняки,
питает почву под мульчей.
Затем выровняйте участок граблями. Получается «умная подушка» для растений.
Распределите компост вокруг ствола, не касаясь его — это важно! Через него питательные вещества попадут к корням.
Не переборщите: слишком много — и корни задыхаются, особенно у чувствительных растений.
Учитывайте вид растения и его потребности: некоторым нужно меньше, но чаще.
Насыпьте 1,5 стакана компоста в ведро.
Добавьте около 4 литров нехлорированной воды.
Настаивайте 7 дней, каждый день помешивая.
Процедите — и всё, у вас готов питательный «эликсир».
Поливайте под корень или опрыскивайте листья: чай помогает не только расти, но и защищает от болезней.
Для шалфея, лаванды, астильбы и других цветущих красавцев:
при посадке добавьте компост в лунку,
для укоренившихся растений — рассыпьте компост по поверхности весной, как только появятся зелёные ростки.
Результат — пышное цветение, здоровая корневая система и минимум ухода.
Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
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