Яичная скорлупа: миф или реальный помощник для вашего сада?

Кажется, что проще: съел яйцо — скорлупу в землю, и растения "подкармливаются" кальцием. Но работает ли это на самом деле? Увы, не всё так просто. Чтобы получить пользу от скорлупы, нужно знать нюансы — иначе она станет приманкой для грызунов или даже вредом для почвы.
Да, в скорлупе действительно много кальция (в виде карбоната кальция).
Но он недоступен растениям в "сыром" виде:
Корни усваивают только растворённые ионы.
Крупные кусочки скорлупы не успевают разложиться быстро.
Без измельчения и времени — никакой пользы не будет.
Некоторые культуры страдают от изменения кислотности:
Клубника, черника, капуста, кале — любят кислую почву.
Яичная скорлупа делает почву более щелочной, что мешает росту.
Для этих растений лучше выбрать специализированные удобрения для кислолюбивых культур.
Остатки белка на скорлупе привлекают мышей, крыс и насекомых.
Возможно заражение сальмонеллой, если скорлупа не промыта.
Всегда мойте скорлупу перед использованием или отправляйте её в компост, а не напрямую в грядку.
Идеальный вариант — добавить измельчённую скорлупу в компостную кучу.
Почему это лучше:
Со временем кальций высвобождается в форме, доступной для корней.
Компост нейтрализует запах и не привлекает вредителей.
Это экологично и безопасно.
Особенно полезно для растений, которым нужен азот: помидоры, перцы, кабачки, баклажаны — они точно скажут "спасибо" за такую подкормку.
Скорлупа́ — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
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