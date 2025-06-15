Яичная скорлупа: миф или реальный помощник для вашего сада?

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Кажется, что проще: съел яйцо — скорлупу в землю, и растения "подкармливаются" кальцием. Но работает ли это на самом деле? Увы, не всё так просто. Чтобы получить пользу от скорлупы, нужно знать нюансы — иначе она станет приманкой для грызунов или даже вредом для почвы.

Фото: commons.wikimedia.org by Green Mostaza, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Яичная скорлупа

Почему разбитая скорлупа — не удобрение

Да, в скорлупе действительно много кальция (в виде карбоната кальция).

Но он недоступен растениям в "сыром" виде:

Корни усваивают только растворённые ионы.

Крупные кусочки скорлупы не успевают разложиться быстро.

Без измельчения и времени — никакой пользы не будет.

Какие растения не любят яичную скорлупу

Некоторые культуры страдают от изменения кислотности:

Клубника, черника, капуста, кале — любят кислую почву.

Яичная скорлупа делает почву более щелочной, что мешает росту.

Для этих растений лучше выбрать специализированные удобрения для кислолюбивых культур.

Вредители — ещё один минус

Остатки белка на скорлупе привлекают мышей, крыс и насекомых.

Возможно заражение сальмонеллой, если скорлупа не промыта.

Всегда мойте скорлупу перед использованием или отправляйте её в компост, а не напрямую в грядку.

Так что делать? Отправить в компост

Идеальный вариант — добавить измельчённую скорлупу в компостную кучу.

Почему это лучше:

Со временем кальций высвобождается в форме, доступной для корней.

Компост нейтрализует запах и не привлекает вредителей.

Это экологично и безопасно.

Особенно полезно для растений, которым нужен азот: помидоры, перцы, кабачки, баклажаны — они точно скажут "спасибо" за такую подкормку.

Уточнения

Скорлупа́ — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.



