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Яичная скорлупа: миф или реальный помощник для вашего сада?

1:53
Садоводство

Кажется, что проще: съел яйцо — скорлупу в землю, и растения "подкармливаются" кальцием. Но работает ли это на самом деле? Увы, не всё так просто. Чтобы получить пользу от скорлупы, нужно знать нюансы — иначе она станет приманкой для грызунов или даже вредом для почвы.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Green Mostaza, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Яичная скорлупа

Почему разбитая скорлупа — не удобрение

Да, в скорлупе действительно много кальция (в виде карбоната кальция).

Но он недоступен растениям в "сыром" виде:

  • Корни усваивают только растворённые ионы.

  • Крупные кусочки скорлупы не успевают разложиться быстро.

  • Без измельчения и времени — никакой пользы не будет.

Какие растения не любят яичную скорлупу

Некоторые культуры страдают от изменения кислотности:

  • Клубника, черника, капуста, кале — любят кислую почву.

  • Яичная скорлупа делает почву более щелочной, что мешает росту.

Для этих растений лучше выбрать специализированные удобрения для кислолюбивых культур.

Вредители — ещё один минус

  • Остатки белка на скорлупе привлекают мышей, крыс и насекомых.

  • Возможно заражение сальмонеллой, если скорлупа не промыта.

Всегда мойте скорлупу перед использованием или отправляйте её в компост, а не напрямую в грядку.

Так что делать? Отправить в компост

Идеальный вариант — добавить измельчённую скорлупу в компостную кучу.

Почему это лучше:

  • Со временем кальций высвобождается в форме, доступной для корней.

  • Компост нейтрализует запах и не привлекает вредителей.

  • Это экологично и безопасно.

Особенно полезно для растений, которым нужен азот: помидоры, перцы, кабачки, баклажаны — они точно скажут "спасибо" за такую подкормку.

Уточнения

Скорлупа́ — внешняя твёрдая (жёсткая кальцинированная или эластичная) оболочка яиц птиц, пресмыкающихся и однопроходных млекопитающих.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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