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Этот овощ заставляет орхидею проснуться: эликсир, который оживляет даже умирающие орхидеи

1:50
Садоводство

Вы удивитесь, но один простой овощ из кухни способен заменить целую полку покупных удобрений для орхидей. Опытные цветоводы уже давно знают: луковая вода творит с орхидеями чудеса. Никакой магии — только серосодержащие соединения, кверцетин и немного заботы. Хотите цветение круглый год? Тогда этот трюк точно для вас.

Орхидеи
Фото: commons.wikimedia.org by Orchi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Орхидеи

Как приготовить луковую воду

Всё просто:

  • Нарежьте 1 луковицу на мелкие кусочки.

  • Залейте 1 л воды и оставьте на 24 часа.

  • Процедите, чтобы удалить жмых.

  • Разбавьте 1:1 с обычной водой, чтобы не обжечь корни.

Можно усилить эффект:

  • добавьте ложку геля алоэ вера — для увлажнения и роста,

  • щепотку корицы — против грибков и плесени.

Важно: всегда используйте свежеприготовленную воду — она быстро портится.

Как использовать луковую воду: 3 способа

1. Протираем листья

Смочите ватный диск в луковой воде и аккуратно протрите листья.

Это:

  • убирает пыль и вредителей,

  • очищает устьица,

  • улучшает фотосинтез,

  • активирует рост и цветение.

Чистые листья лучше «работают» на орхидею, обеспечивая энергией её цветы.

2. Поливаем — но аккуратно

Один раз в месяц — этого достаточно.

Важно:

  • не переувлажнять,

  • использовать только в хорошо дренированной почве.

Луковая вода укрепляет иммунитет растения и защищает от корневой гнили.

3. Опрыскиваем

Лёгкий спрей из пульверизатора по листьям и воздушным корням — утром и понемногу. Так питательные вещества усваиваются быстрее, а орхидея цветёт дольше и чаще.

Уточнения

Орхи́дные — крупнейшее семейство однодольных растений. Более чем для 10 % представителей семейства характерен CAM-фотосинтез. Орхидные — древнее семейство, появившееся в позднемеловую эпоху.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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