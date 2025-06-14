Туя начала ржаветь? Это может быть серьёзнее, чем кажется: как распознать опасные пятна

2:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Туя — зелёная гордость участка, плотная, стройная, неприхотливая. Но что делать, если её иголки вдруг покрылись коричневыми пятнами? Не спешите паниковать — это может быть как безобидная реакция на мороз, так и сигнал о серьёзной проблеме. Разбираемся, в каких случаях стоит бить тревогу, а когда — просто подождать.

Фото: Own work by Secalinum, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Туи

Зимний окрас — это нормально

Если весной туя окрасилась в ржаво-коричневый, но равномерный цвет — это не болезнь, а зимний "загар". Особенно этим славятся дикие сорта. А вот сорт "Smaragd" остаётся зелёным даже в мороз.

Соль и удобрения: скрытые враги

Если туя растёт у дороги — виновата может быть дорожная соль.

Побурели кончики веток у земли? Вероятно, соль попала с талой водой.

Что делать: обрежьте повреждённые части, хорошо промойте и пролейте почву.

Засуха и солнце: эффект "отложенной боли"

Симптомы засухи появляются не сразу: ветки желтеют и буреют спустя недели.

Решение: поливайте регулярно и мульчируйте почву. Обрезайте только в пасмурную погоду, чтобы избежать ожога на солнце.

Кислая почва = тёмные туи

На сильно кислых почвах хвоя может темнеть. Это связано с избытком марганца.

Совет: добавьте карбонат кальция, а через 2–3 месяца — компост для баланса.

Грибковые болезни

Коричневые пятна могут быть вызваны грибками:

Pestalotiopsis funerea : начинается с кончиков ветвей.

Didymascella thujina : появляются чёрные споры на хвое.

Kabatina thujae: поражает молодые побеги, чёткая граница между больным и здоровым.

Что делать:

обрежьте больные участки (не до старой древесины!),

обрабатывайте фунгицидами каждые 2 недели.

Самое опасное — корневая гниль

Если туя внезапно вянет, а хвоя равномерно буреет — возможна Phytophthora.

Растение погибает за сезон.

Нужно:

удалить с корнем и утилизировать;

обработать соседние растения специальным раствором.

Насекомые: от личинок до короедов

Туевый минёр и жуки — поедают кору и хвои.

Помогают нематоды и частая обрезка.

Но если появился короед — маленькие отверстия в коре — это уже серьёзно.

Вариант один: удаление заражённых растений и сжигание древесины зимой.

Уточнения

Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.

