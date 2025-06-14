Туя начала ржаветь? Это может быть серьёзнее, чем кажется: как распознать опасные пятна

Туя — зелёная гордость участка, плотная, стройная, неприхотливая. Но что делать, если её иголки вдруг покрылись коричневыми пятнами? Не спешите паниковать — это может быть как безобидная реакция на мороз, так и сигнал о серьёзной проблеме. Разбираемся, в каких случаях стоит бить тревогу, а когда — просто подождать.
Если весной туя окрасилась в ржаво-коричневый, но равномерный цвет — это не болезнь, а зимний "загар". Особенно этим славятся дикие сорта. А вот сорт "Smaragd" остаётся зелёным даже в мороз.
Если туя растёт у дороги — виновата может быть дорожная соль.
Побурели кончики веток у земли? Вероятно, соль попала с талой водой.
Что делать: обрежьте повреждённые части, хорошо промойте и пролейте почву.
Симптомы засухи появляются не сразу: ветки желтеют и буреют спустя недели.
Решение: поливайте регулярно и мульчируйте почву. Обрезайте только в пасмурную погоду, чтобы избежать ожога на солнце.
На сильно кислых почвах хвоя может темнеть. Это связано с избытком марганца.
Совет: добавьте карбонат кальция, а через 2–3 месяца — компост для баланса.
Коричневые пятна могут быть вызваны грибками:
Pestalotiopsis funerea: начинается с кончиков ветвей.
Didymascella thujina: появляются чёрные споры на хвое.
Kabatina thujae: поражает молодые побеги, чёткая граница между больным и здоровым.
Что делать:
обрежьте больные участки (не до старой древесины!),
обрабатывайте фунгицидами каждые 2 недели.
Если туя внезапно вянет, а хвоя равномерно буреет — возможна Phytophthora.
Растение погибает за сезон.
Нужно:
удалить с корнем и утилизировать;
обработать соседние растения специальным раствором.
Туевый минёр и жуки — поедают кору и хвои.
Помогают нематоды и частая обрезка.
Но если появился короед — маленькие отверстия в коре — это уже серьёзно.
Вариант один: удаление заражённых растений и сжигание древесины зимой.
Ту́я — род голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые (Cupressaceae). Виды этого рода, особенно Туя западная (Thuja occidentalis), активно используются в садоводстве в качестве декоративно-лиственных растений; выведено множество сортов.
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