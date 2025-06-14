Жуки, личинки и паразиты наступают: как спасти урожай, не прибегая к химии

Июнь — месяц обильного роста и… активизации всех садовых врагов. Тля, цикады, колорадский жук, паразиты — сад расцветает, но и риски растут. Эксперт по фитозащите Рене Вадас делится пятью рабочими приёмами, которые помогут сохранить здоровье растений без химии.
Сначала появляются взрослые жуки, потом — ярко-красные личинки, а далее — целая армия.
Что делать:
Заварите 100 г сушёной пижмы на 1 л воды, кипятите 15 минут.
Остудите, процедите и распылите на картофель.
Обрабатывайте особенно активно во время появления личинок.
Пижма не только отпугивает жуков, но и предотвращает дальнейшее размножение.
Эта крапивная нить (Cuscuta) обвивает томаты и другие растения, забирая у них силы.
Совет:
Выкапывайте паразита с корнем.
Утилизируйте не в компост, а в бытовой мусор.
Такие "гости" способны выживать и распространяться, даже после удаления.
Мелкие, но вредные. Цикады оставляют яйца в коре осенью, весной появляются личинки.
Противодействие:
Настой хвоща: замочите 1,5 кг свежей травы в 1 л воды, настаивайте сутки, затем варите 30 минут.
Разведите 1:5, добавьте 30 г пижмы.
Опрыскивайте раз в 10 дней, особенно нижнюю сторону листьев.
Обрезка роз — дополнительная профилактика, удаляющая зимующие яйца.
Жук любит мятые листья, но его личинки вредят ещё больше.
Решение:
Не смывайте минимум 3 часа.
Безопасно для растений, эффективно против насекомых.
Ним воздействует на поедающих растения вредителей и не вызывает устойчивости.
Эта пара отпугивает всех, от тли до мучнистой росы.
Заварите полынь и пижму, опрыскивайте растения по утрам.
Добавьте немного рапсового масла — и даже мучнистый червец сдастся.
Особенно полезно при первых признаках заболеваний и вредителей.
Колора́дский жук — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.
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