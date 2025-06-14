Жуки, личинки и паразиты наступают: как спасти урожай, не прибегая к химии

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июнь — месяц обильного роста и… активизации всех садовых врагов. Тля, цикады, колорадский жук, паразиты — сад расцветает, но и риски растут. Эксперт по фитозащите Рене Вадас делится пятью рабочими приёмами, которые помогут сохранить здоровье растений без химии.

Фото: commons.wikimedia.org by Heinonlein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Колорадский жук на картофеле

1. Колорадский жук: напасть под контролем

Сначала появляются взрослые жуки, потом — ярко-красные личинки, а далее — целая армия.

Что делать:

Заварите 100 г сушёной пижмы на 1 л воды, кипятите 15 минут.

Остудите, процедите и распылите на картофель.

Обрабатывайте особенно активно во время появления личинок.

Пижма не только отпугивает жуков, но и предотвращает дальнейшее размножение.

2. Паразитическая моль (таволга): уничтожить без жалости

Эта крапивная нить (Cuscuta) обвивает томаты и другие растения, забирая у них силы.

Совет:

Выкапывайте паразита с корнем.

Утилизируйте не в компост, а в бытовой мусор.

Такие "гости" способны выживать и распространяться, даже после удаления.

3. Цикады на розах: не дать шанса

Мелкие, но вредные. Цикады оставляют яйца в коре осенью, весной появляются личинки.

Противодействие:

Настой хвоща: замочите 1,5 кг свежей травы в 1 л воды, настаивайте сутки, затем варите 30 минут.

Разведите 1:5, добавьте 30 г пижмы.

Опрыскивайте раз в 10 дней, особенно нижнюю сторону листьев.

Обрезка роз — дополнительная профилактика, удаляющая зимующие яйца.

4. Мятный листоед: действовать до появления дыр

Жук любит мятые листья, но его личинки вредят ещё больше.

Решение:

Используйте препараты из нима — только утром или вечером.

Не смывайте минимум 3 часа.

Безопасно для растений, эффективно против насекомых.

Ним воздействует на поедающих растения вредителей и не вызывает устойчивости.

5. Двойной удар: пижма + полынь

Эта пара отпугивает всех, от тли до мучнистой росы.

Заварите полынь и пижму, опрыскивайте растения по утрам.

Добавьте немного рапсового масла — и даже мучнистый червец сдастся.

Особенно полезно при первых признаках заболеваний и вредителей.

Уточнения

Колора́дский жук — вид насекомых из семейства жуков-листоедов. Жуки и личинки этого вида питаются листьями растений семейства паслёновых: картофеля, сладкого перца, томата, дерезы, физалиса, баклажана, белены, что делает их опасными вредителями сельского хозяйства.

