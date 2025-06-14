Плоды лопаются один за другим: что вы делаете не так при поливе томатов

Вырастили красивые томаты, а на плодах — трещины? Это досадно, но не редкость. И нет, виноваты в этом не только дожди. Иногда помидоры буквально лопаются от хорошей жизни. Разбираемся, почему это происходит и как избежать таких потерь.
Главный виновник — скачки влажности.
Например:
была жара и засуха, а потом — обильный полив или ливень;
томат резко впитал влагу, внутренности стали расширяться, а кожица — не успела.
Результат — плод лопается. Особенно страдают спелые помидоры и черри — у них тонкая кожица. Иногда трещины возникают и без полива — из-за скачка температуры или переудобрения: растение резко пускается в рост, а оболочка не выдерживает.
Соберите их как можно скорее, даже если не дозрели.
Оставьте на кухне — дозреют на свету.
Проверьте: если нет кислого запаха и мокрых пятен — есть можно.
Треснувшие плоды лучше использовать в ближайшие дни: они быстро портятся.
Секрет в стабильности.
Нужно:
Поливать регулярно, без крайностей.
Мульчировать грядки, чтобы сохранить влажность.
Добавить в почву компост - он помогает удерживать воду.
Следить за сортами: выбирайте устойчивые к растрескиванию, особенно если климат непредсказуем.
Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.