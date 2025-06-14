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Плоды лопаются один за другим: что вы делаете не так при поливе томатов

1:32
Садоводство

Вырастили красивые томаты, а на плодах — трещины? Это досадно, но не редкость. И нет, виноваты в этом не только дожди. Иногда помидоры буквально лопаются от хорошей жизни. Разбираемся, почему это происходит и как избежать таких потерь.

Томаты
Фото: commons.wikimedia.org by Mike Goad, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Томаты

Почему трескаются помидоры

Главный виновник — скачки влажности.

Например:

  • была жара и засуха, а потом — обильный полив или ливень;

  • томат резко впитал влагу, внутренности стали расширяться, а кожица — не успела.

Результат — плод лопается. Особенно страдают спелые помидоры и черри — у них тонкая кожица. Иногда трещины возникают и без полива — из-за скачка температуры или переудобрения: растение резко пускается в рост, а оболочка не выдерживает.

Что делать, если помидоры уже треснули

  • Соберите их как можно скорее, даже если не дозрели.

  • Оставьте на кухне — дозреют на свету.

  • Проверьте: если нет кислого запаха и мокрых пятен — есть можно.

  • Треснувшие плоды лучше использовать в ближайшие дни: они быстро портятся.

Как избежать растрескивания

Секрет в стабильности.

Нужно:

  • Поливать регулярно, без крайностей.

  • Мульчировать грядки, чтобы сохранить влажность.

  • Добавить в почву компост - он помогает удерживать воду.

  • Следить за сортами: выбирайте устойчивые к растрескиванию, особенно если климат непредсказуем.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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