Теплица как духовка: что случается с овощами, когда за окном +35 °C

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В жаркий день внутри теплицы воздух может прогреться до +50 °C. Цветки не опыляются, пыльца становится стерильной, завязи осыпаются, а листья вянут. Всё это — последствия перегрева. Чтобы растения не сварились в собственном доме из поликарбоната, действовать нужно быстро и грамотно.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info теплица

Какие культуры особенно уязвимы

Для каждого овоща — свой "комфортный климат":

Томаты, перец, огурцы : днём +22…+28 °C, ночью +16…+20 °C

Капуста : днём +15…+22 °C, ночью от +7

Морковь, чеснок, лук: максимум +22 °C

Если вы сажаете всё вперемешку, убедитесь, что культуры требуют одинаковых условий.

Почему теплица превращается в духовку

Мало форточек . Без вентиляции воздух застаивается.

Покрытие пропускает слишком много света — до 90%.

Неправильное расположение на участке — нет сквозняка, всё "жарится".

Затенение: что помогает, а что только портит

Сетками (плотностью 50-70%) накрывают снаружи. Они пропускают воздух и защищают от солнца.

Побелка мелом или известью — дешёвая альтернатива, но смывается дождём.

Вьющиеся растения с южной стороны создают живую тень.

Фольга или белая ткань — отражают свет, натягиваются над потолком.

Важно: нельзя полностью закрывать теплицу от света — растения начнут болеть из-за нехватки фотосинтеза.

Полив, влажность и вентиляция

Поливайте утром или вечером, а дорожки внутри теплицы сбрызгивайте холодной водой. Это охлаждает воздух.

Туманообразователи дают эффект, но могут спровоцировать грибок.

Проветривайте всегда после увлажнения.

Установите вентилятор или автоматические форточки — техника сработает, когда вы забудете.

Совет: поставьте в теплице бак с водой. Он охлаждает воздух днём, а ночью отдаёт тепло.

Ошибки, из-за которых всё сходит на нет

Затенили до темноты — урожая не будет.

Залили водой — получите плесень, гниль и дохлые корни.

Высадили рассаду в жару — растения не приживутся.

Чтобы теплица не превратилась в ловушку, действуйте по ситуации: проветривайте, затеняйте, поливайте с умом.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады, представляющий собой сооружение защищённого грунта со светопроницаемым куполом или южной его частью при низком стоянии солнца для выращивания ранней рассады (капусты, томатов, огурцов, декоративных растений, укоренения черенков или доращивания горшочных растений), для последующего высаживания в открытый грунт или полного цикла выращивания той или иной культуры под куполом теплицы.



