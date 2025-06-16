Секрет июньской посадки, про который молчат соседи: кочаны как с выставки

Поздняя капуста — чемпион по хранению, но для этого ей нужен правильный старт. Июньская посадка даёт овощу всё необходимое: тепло, длинный день, меньше вредителей и отличную приживаемость. А ещё - крепкие кочаны, которые спокойно долежат до весны.
Если вы хотите кочаны до следующего лета, выбирайте сорта с периодом вегетации 130-140 дней:
Московская поздняя — до 15 кг урожая, если не жалеть воды и удобрений.
Амагер — компактная, но выносливая. Отлично хранится и легко переносит транспортировку.
Харьковская зимняя — терпит бедные почвы, но требует солнца.
Сахарная голова — устойчива к заморозкам, благодаря восковому налёту.
Гако — краснокочанная, с высоким содержанием антиоксидантов.
Совет: ищите сорта, устойчивые к киле (например, Валентина F1 или Колобок F1).
Перекопка и удаление сорняков — за месяц.
Органика: навоз или компост — до 7 кг/м².
Коррекция кислотности: при "кислой" реакции на уксус — доломитовая мука (500 г/м²).
Удобрения: суперфосфат, калий, зола — за неделю до посадки.
Севооборот: не сажайте после редиса, рукколы и других крестоцветных.
Лайфхак: за 2 месяца до посадки посейте сидераты (горчица, фацелия).
Рассада: выращивается с апреля, высаживается в пасмурный вечер, предварительно полив и глиняная болтушка — обязательны.
Семена: в южных регионах можно сразу в грунт. Защищайте всходы от блошки укрытием и нафталином.
Сажайте по схеме 50x50 см или 70x70 см — в зависимости от сорта. В междурядья можно добавить календулу — отпугивает вредителей.
Полив - не под стебель, а в кольцевые канавки, водой не ниже +18 °C.
Рыхление - после каждого полива, неглубоко.
Мульчирование - скошенная крапива или солома.
Подкормки:
Совет: воткните пластиковые бутылки горлышком вниз между кустами — удобный способ полива и внесения удобрений.
Блошка - уксус + кинза по периметру.
Тля - настой луковой шелухи + мыло.
Слизни - скорлупа, иголки, ловушки с пивом.
Кила - удаление больных, перерыв 4-5 лет, посадка томатов или чеснока на этом месте.
Убирайте капусту при +4…+6 °C в сухую погоду, с покровными листьями. Обрежьте кочерыжку до 3 см, храните в прохладе при 0…+1 °C:
на решётках;
в подвешенном виде;
в пищевой плёнке (только сухие!).
Интересно: капуста, собранная на растущей Луне, хранится дольше.
Сажать в тень.
Поливать холодной водой или с перерывами в неделю.
Рыхлить глубже 7 см.
Забывать о предварительной обработке семян.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
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