Секрет июньской посадки, про который молчат соседи: кочаны как с выставки

3:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Поздняя капуста — чемпион по хранению, но для этого ей нужен правильный старт. Июньская посадка даёт овощу всё необходимое: тепло, длинный день, меньше вредителей и отличную приживаемость. А ещё - крепкие кочаны, которые спокойно долежат до весны.

Фото: https://www.flickr.com/photos/starr-environmental/25112158566/ by Forest and Kim Starr, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада капусты

Лучшие сорта для посадки в июне

Если вы хотите кочаны до следующего лета, выбирайте сорта с периодом вегетации 130-140 дней:

Московская поздняя — до 15 кг урожая, если не жалеть воды и удобрений.

Амагер — компактная, но выносливая. Отлично хранится и легко переносит транспортировку.

Харьковская зимняя — терпит бедные почвы, но требует солнца.

Сахарная голова — устойчива к заморозкам, благодаря восковому налёту.

Гако — краснокочанная, с высоким содержанием антиоксидантов.

Совет: ищите сорта, устойчивые к киле (например, Валентина F1 или Колобок F1).

Подготовка грядки под капусту

Перекопка и удаление сорняков — за месяц. Органика: навоз или компост — до 7 кг/м². Коррекция кислотности: при "кислой" реакции на уксус — доломитовая мука (500 г/м²). Удобрения: суперфосфат, калий, зола — за неделю до посадки. Севооборот: не сажайте после редиса, рукколы и других крестоцветных.

Лайфхак: за 2 месяца до посадки посейте сидераты (горчица, фацелия).

Как сажать: рассада и семена

Рассада : выращивается с апреля, высаживается в пасмурный вечер, предварительно полив и глиняная болтушка — обязательны.

Семена: в южных регионах можно сразу в грунт. Защищайте всходы от блошки укрытием и нафталином.

Сажайте по схеме 50x50 см или 70x70 см — в зависимости от сорта. В междурядья можно добавить календулу — отпугивает вредителей.

Уход за посадками

Полив - не под стебель, а в кольцевые канавки, водой не ниже +18 °C.

Рыхление - после каждого полива, неглубоко.

Мульчирование - скошенная крапива или солома.

Подкормки:

через 10 дней — азот;

в фазе 12 листьев — бор + комплекс;

в конце июня — калий внекорнево.

Совет: воткните пластиковые бутылки горлышком вниз между кустами — удобный способ полива и внесения удобрений.

Борьба с вредителями

Блошка - уксус + кинза по периметру.

Тля - настой луковой шелухи + мыло.

Слизни - скорлупа, иголки, ловушки с пивом.

Кила - удаление больных, перерыв 4-5 лет, посадка томатов или чеснока на этом месте.

Сбор и хранение урожая

Убирайте капусту при +4…+6 °C в сухую погоду, с покровными листьями. Обрежьте кочерыжку до 3 см, храните в прохладе при 0…+1 °C:

на решётках;

в подвешенном виде;

в пищевой плёнке (только сухие!).

Интересно: капуста, собранная на растущей Луне, хранится дольше.

Что делать не надо

Сажать в тень.

Поливать холодной водой или с перерывами в неделю.

Рыхлить глубже 7 см.

Забывать о предварительной обработке семян.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

