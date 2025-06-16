Когда поливать томаты — утром или вечером? Ответ не такой очевидный

2:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда температура поднимается выше +30 °C, каждый полив томатов становится не просто процедурой, а решением на выживание. Неправильный подход — и кусты сбрасывают завязи, трескаются плоды, а в тени прячется фитофтора.

Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Томаты

Главное правило

Поливайте редко, но обильно. Лучше 2-3 раза в неделю, чем каждый день понемногу. Вода должна достигать корней на глубине 25-50 см. Поверхностный полив — это ловушка: корни поднимаются вверх и рискуют пересохнуть или перегреться.

Когда поливать

Утро — идеальное время. Почва ещё прохладная, вода успевает впитаться до жары.

Вечер — только после 18:00, ближе к закату.

Днём — нельзя: испарение, ожоги, температурный шок.

Нормы по фазам роста

После высадки — 0,5-1 л на куст, аккуратно, не заливая.

Цветение — 2-3 л, иначе осыпаются завязи.

Налив плодов — до 4-5 л, иначе будет растрескивание.

Созревание — чуть меньше (3-4 л), чтобы плоды не стали водянистыми.

Какой способ выбрать

Капельный полив — лучший вариант: нет испарения, всё под корень, удобно автоматизировать.

Лейка — только с длинным носиком и медленно, чтобы вода не стекала по поверхности.

Шланг — только с рассеивателем и под корень, без давления.

Дождевание — категорически нельзя! Оно провоцирует грибки и ожоги.

Как понять, что вы всё делаете неправильно

Листья скручиваются — мало воды.

Нижние листья желтеют — уже поздно.

Почва постоянно мокрая — корни гниют, плоды водянистые.

Томаты трескаются — резкие перепады влажности.

Дополнительная защита от жары

Мульча : скошенная трава, солома — сохраняют влагу и защищают корни от перегрева.

Притенение : сетка или простыни спасут от палящего солнца.

Подкормки: внекорневые с гуматами и кремнием — только утром или вечером.

Частые ошибки

Полив под солнцем.

Холодная вода (шок для корней).

Частые поверхностные поливы.

Нет мульчи — корни перегреваются, влага испаряется.

Полив в жару — это не просто вода. Это стратегия выживания и залог сочных, сладких плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

