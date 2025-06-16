Когда поливать томаты — утром или вечером? Ответ не такой очевидный

Когда температура поднимается выше +30 °C, каждый полив томатов становится не просто процедурой, а решением на выживание. Неправильный подход — и кусты сбрасывают завязи, трескаются плоды, а в тени прячется фитофтора.
Поливайте редко, но обильно. Лучше 2-3 раза в неделю, чем каждый день понемногу. Вода должна достигать корней на глубине 25-50 см. Поверхностный полив — это ловушка: корни поднимаются вверх и рискуют пересохнуть или перегреться.
Утро — идеальное время. Почва ещё прохладная, вода успевает впитаться до жары.
Вечер — только после 18:00, ближе к закату.
Днём — нельзя: испарение, ожоги, температурный шок.
После высадки — 0,5-1 л на куст, аккуратно, не заливая.
Цветение — 2-3 л, иначе осыпаются завязи.
Налив плодов — до 4-5 л, иначе будет растрескивание.
Созревание — чуть меньше (3-4 л), чтобы плоды не стали водянистыми.
Капельный полив — лучший вариант: нет испарения, всё под корень, удобно автоматизировать.
Лейка — только с длинным носиком и медленно, чтобы вода не стекала по поверхности.
Шланг — только с рассеивателем и под корень, без давления.
Дождевание — категорически нельзя! Оно провоцирует грибки и ожоги.
Листья скручиваются — мало воды.
Нижние листья желтеют — уже поздно.
Почва постоянно мокрая — корни гниют, плоды водянистые.
Томаты трескаются — резкие перепады влажности.
Мульча: скошенная трава, солома — сохраняют влагу и защищают корни от перегрева.
Притенение: сетка или простыни спасут от палящего солнца.
Подкормки: внекорневые с гуматами и кремнием — только утром или вечером.
Полив под солнцем.
Холодная вода (шок для корней).
Частые поверхностные поливы.
Нет мульчи — корни перегреваются, влага испаряется.
Полив в жару — это не просто вода. Это стратегия выживания и залог сочных, сладких плодов.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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