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Когда поливать томаты — утром или вечером? Ответ не такой очевидный

2:30
Садоводство

Когда температура поднимается выше +30 °C, каждый полив томатов становится не просто процедурой, а решением на выживание. Неправильный подход — и кусты сбрасывают завязи, трескаются плоды, а в тени прячется фитофтора.

Томаты
Фото: flickr.com by Lufa Farms, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Томаты

Главное правило

Поливайте редко, но обильно. Лучше 2-3 раза в неделю, чем каждый день понемногу. Вода должна достигать корней на глубине 25-50 см. Поверхностный полив — это ловушка: корни поднимаются вверх и рискуют пересохнуть или перегреться.

Когда поливать

  • Утро — идеальное время. Почва ещё прохладная, вода успевает впитаться до жары.

  • Вечер — только после 18:00, ближе к закату.

  • Днём — нельзя: испарение, ожоги, температурный шок.

Нормы по фазам роста

  • После высадки — 0,5-1 л на куст, аккуратно, не заливая.

  • Цветение — 2-3 л, иначе осыпаются завязи.

  • Налив плодов — до 4-5 л, иначе будет растрескивание.

  • Созревание — чуть меньше (3-4 л), чтобы плоды не стали водянистыми.

Какой способ выбрать

  • Капельный полив — лучший вариант: нет испарения, всё под корень, удобно автоматизировать.

  • Лейка — только с длинным носиком и медленно, чтобы вода не стекала по поверхности.

  • Шланг — только с рассеивателем и под корень, без давления.

  • Дождевание — категорически нельзя! Оно провоцирует грибки и ожоги.

Как понять, что вы всё делаете неправильно

  • Листья скручиваются — мало воды.

  • Нижние листья желтеют — уже поздно.

  • Почва постоянно мокрая — корни гниют, плоды водянистые.

  • Томаты трескаются — резкие перепады влажности.

Дополнительная защита от жары

  • Мульча: скошенная трава, солома — сохраняют влагу и защищают корни от перегрева.

  • Притенение: сетка или простыни спасут от палящего солнца.

  • Подкормки: внекорневые с гуматами и кремнием — только утром или вечером.

Частые ошибки

  • Полив под солнцем.

  • Холодная вода (шок для корней).

  • Частые поверхностные поливы.

  • Нет мульчи — корни перегреваются, влага испаряется.

Полив в жару — это не просто вода. Это стратегия выживания и залог сочных, сладких плодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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