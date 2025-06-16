Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая счастливая жена: Аврору Кибу заподозрили в попытках скрыть разрыв с Григорием Лепсом
Аэропорт Неаполя отказался принимать Boeing 787 с 200 пассажирами на борту по одной причине: он на два метра длиннее
Гости на пороге? Эти конвертики с сыром и колбасой выручат за 20 минут
Красиво, но коварно: эти деревья уничтожают урожай и портят почву — лучше сразу выкорчевать
Он весит 30 граммов, но захватил планету — вот как это сделал воробей
Сухой корм как ловушка: 4 грубые ошибки, которые вредят кошке каждый день
Акне не сдаётся? Возможно, ты сам на его стороне
Новая угроза для детской психики? Лабубу становится формой зависимости
Курица изменилась — и на мясе это видно: что означают белые прожилки

Посадили рядом с луком — и забыли про вредителей: неожиданный эффект

1:33
Садоводство

Даже небольшой огород способен удивить разнообразием, если грамотно подобрать соседей для посадок. Особенно это важно для лука — одной из самых популярных культур на даче. Чтобы он порадовал обильным и здоровым урожаем, важно выбрать для него правильное окружение.

Лук
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лук

Морковь — идеальный сосед

Считается классическим компаньоном для лука. Эти два растения образуют взаимовыгодный тандем: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Кроме того, они не конкурируют за питание, поэтому спокойно растут рядом, не мешая друг другу.

Томаты — защита, но с нюансами

Рядом с луком часто высаживают помидоры, чтобы защитить кусты от вредителей. Однако стоит помнить: из-за такого соседства томаты могут не набирать привычную массу. Поэтому при подобной комбинации лук выращивают не на репку, а на зелень — он получается особенно ароматным и сочным.

Картофель — меньше вредителей

Интересный, но недооценённый тандем. Лук способен отпугивать колорадского жука, тем самым облегчая уход за картофельной грядкой. Однако важно следить, чтобы кусты картофеля не затеняли лук — иначе репки будут мелкими.

Клубника — сладкий союз

Нетривиальный, но удачный вариант. Эти растения не конфликтуют за влагу и питание, а присутствие лука помогает клубнике реже болеть и страдать от вредителей. Такое соседство практикуется всё чаще.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Домашние животные
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает Аудио 
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться
Домашние животные
Когда лёд тает, границы стираются: медведи начали смешиваться Аудио 
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Наука и техника
Археологи обнаружили уникальную находку 6200-летней давности: череп девочки повергает в шок
Популярное
Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь

Есть машины, которые покупают и забывают. А эти — переживут даже владельцев. Рассказываем про 15 автомобилей, которым не страшны ни годы, ни пробеги.

Купил и забыл: 15 авто, которых хватит на всю жизнь
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Птица, которую уважали веками, теперь умирает в молчании — и почти никто этого не замечает
Это давление в шинах кажется нормальным, но именно оно разрушает подвеску
Почему еда остаётся холодной, а тарелка обжигает: как правильно разогревать пищу в микроволновке
Россия получает реальный шанс сломить сопротивление ВСУ и завершить СВО Любовь Степушова Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров
Миллиардер из США погасил долги Северного потока-2: что это значит для Европы
Где гадюки прячутся чаще всего: этот дачный угол кажется безопасным, но это не так
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Экстрим в Хургаде, Египет: что случилось с туристами на пути к бедуинам
Последние материалы
Акне не сдаётся? Возможно, ты сам на его стороне
Новая угроза для детской психики? Лабубу становится формой зависимости
Курица изменилась — и на мясе это видно: что означают белые прожилки
Банк может забрать деньги без вашего ведома: вот список законных оснований
Оплачиваемая поездка превращается в ловушку: белорусов втягивают в дропперство в России
Райан Рейнольдс экранизирует дерзкую книгу Я ем какашки: мультфильм о жуке-супергерое
Бомбы вместо аплодисментов: список знаменитостей из России, которые оказались в Израиле
Здесь земля не стоит на месте: выявлен опаснейший участок в Поморье
Звёздный скандал: Марьям Тилляева разоблачила покупную дружбу Киркорова и Овсянниковой
800 калорий исчезают за час — и колени не жалуются: тренажёр, который заменяет тренера
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.