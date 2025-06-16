Посадили рядом с луком — и забыли про вредителей: неожиданный эффект

Даже небольшой огород способен удивить разнообразием, если грамотно подобрать соседей для посадок. Особенно это важно для лука — одной из самых популярных культур на даче. Чтобы он порадовал обильным и здоровым урожаем, важно выбрать для него правильное окружение.
Считается классическим компаньоном для лука. Эти два растения образуют взаимовыгодный тандем: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Кроме того, они не конкурируют за питание, поэтому спокойно растут рядом, не мешая друг другу.
Рядом с луком часто высаживают помидоры, чтобы защитить кусты от вредителей. Однако стоит помнить: из-за такого соседства томаты могут не набирать привычную массу. Поэтому при подобной комбинации лук выращивают не на репку, а на зелень — он получается особенно ароматным и сочным.
Интересный, но недооценённый тандем. Лук способен отпугивать колорадского жука, тем самым облегчая уход за картофельной грядкой. Однако важно следить, чтобы кусты картофеля не затеняли лук — иначе репки будут мелкими.
Нетривиальный, но удачный вариант. Эти растения не конфликтуют за влагу и питание, а присутствие лука помогает клубнике реже болеть и страдать от вредителей. Такое соседство практикуется всё чаще.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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