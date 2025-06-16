Посадили рядом с луком — и забыли про вредителей: неожиданный эффект

1:33 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Даже небольшой огород способен удивить разнообразием, если грамотно подобрать соседей для посадок. Особенно это важно для лука — одной из самых популярных культур на даче. Чтобы он порадовал обильным и здоровым урожаем, важно выбрать для него правильное окружение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук

Морковь — идеальный сосед

Считается классическим компаньоном для лука. Эти два растения образуют взаимовыгодный тандем: морковь отпугивает луковую муху, а лук — морковную. Кроме того, они не конкурируют за питание, поэтому спокойно растут рядом, не мешая друг другу.

Томаты — защита, но с нюансами

Рядом с луком часто высаживают помидоры, чтобы защитить кусты от вредителей. Однако стоит помнить: из-за такого соседства томаты могут не набирать привычную массу. Поэтому при подобной комбинации лук выращивают не на репку, а на зелень — он получается особенно ароматным и сочным.

Картофель — меньше вредителей

Интересный, но недооценённый тандем. Лук способен отпугивать колорадского жука, тем самым облегчая уход за картофельной грядкой. Однако важно следить, чтобы кусты картофеля не затеняли лук — иначе репки будут мелкими.

Клубника — сладкий союз

Нетривиальный, но удачный вариант. Эти растения не конфликтуют за влагу и питание, а присутствие лука помогает клубнике реже болеть и страдать от вредителей. Такое соседство практикуется всё чаще.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

