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Урожай в два раза больше: проверенная схема подкормки болгарского перца

1:28
Садоводство

Никому не хочется собирать хилые и мелкие перцы. Чтобы получить действительно крупные, сочные и мясистые плоды, применяются специальные схемы подкормок. И чем раньше о них вспомнить, тем лучше будет результат.

Китайский перец
Фото: commons.wikimedia. org by Anna Frodesiak, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Китайский перец

Что используют опытные дачники

Успех выращивания болгарского перца начинается задолго до пересадки — с подготовки почвы ещё в конце дачного сезона. На стадии рассады растение тоже нуждается в подпитке, чтобы хорошо развиваться и дать крепкий старт будущему урожаю.

Первая подкормка после пересадки

После высадки в открытый грунт выдерживается пауза в 14 дней — это время нужно для адаптации. Затем проводится первая полноценная подкормка:
в 10 литрах воды разводится по 2 чайные ложки мочевины и суперфосфата. Такой смеси хватает на 10 кустов — по литру на каждый.

Подкормка в период завязей

Именно этот этап влияет на то, какими будут плоды: крупными или нет.
Во втором этапе в ведре воды растворяется по 25 г суперфосфата и сернокислого калия. Добавляется и аммиачная селитра — достаточно 10 г.

Сколько раз подкармливать за сезон

Обычно перец удобряется до 4 раз за весь сезон. При использовании натуральных вариантов, таких как древесная зола, частота может быть выше.

Уточнения

Пе́рец стручко́вый также Пе́рец овощно́й одноле́тний (лат. Cápsicum ánnuum), — вид рода Capsicum семейства Паслёновые (Solanaceae), а также его плоды.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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