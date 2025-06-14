Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хроническая бессонница — как кредит без срока: возьмёшь однажды, расплачиваешься годами
Ремонт без вложений: как покрасить плитку и обновить ванную комнату за копейки
Маяки, креветки и фестиваль сардин: уникальный маршрут в греческую Полинезию
Машина из Китая: едет бодро, но ремонт, как квест для владельцев
Машина не спасает: кто превращает лето в тайге в игру на выживание
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила
Фигура станет идеальной за месяц: как рассчитать время кардио, чтобы достичь своих целей в спортзале
Эти закуски превращают пикник в кошмар: что на самом деле нельзя класть в корзину для пикника

Корни дышат, вода не уходит, сорняков нет: как обычные отходы превращаются в суперудобрение

3:16
Садоводство

Компост — это натуральный субстрат, получаемый из органических отходов. Его формируют микроорганизмы и дождевые черви, перерабатывая пищевые и растительные остатки в питательное вещество. При этом не требуются ни химикаты, ни значительные финансовые вложения — достаточно лишь выделить немного места и терпения.

Новая компостная яма
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Новая компостная яма

Улучшение структуры почвы

Одна из ключевых причин использовать компост — он делает почву рыхлой и воздухопроницаемой. Такая структура идеальна для роста растений: корни получают больше кислорода и влаги, а культура лучше приживается и развивается. Это особенно важно для плотных, глинистых или истощённых почв.

Натуральный источник питательных веществ

Компост — это настоящий сбалансированный "обед" для растений. Он медленно и равномерно высвобождает макро- и микроэлементы: азот способствует росту зелёной массы, фосфор — формированию корней и цветения, калий — развитию плодов и иммунитета растений.

Экономия воды в засуху

Органические волокна компоста отлично удерживают влагу. Он работает как губка — впитывает воду и медленно отдаёт её корням. Благодаря этому сокращается частота поливов, а растения чувствуют себя комфортно даже в жаркую погоду.

Естественная защита от сорняков

Если использовать компост в качестве мульчи, он препятствует прорастанию сорняков. Плотный слой не даёт свету пробиться к нежелательной растительности, что избавляет от необходимости прополки и облегчает уход за грядками.

Экологичная альтернатива химическим удобрениям

Компостирование — это способ переработать отходы с пользой. Остатки еды, сухая трава, листья и даже бумага превращаются в полезный материал. Это снижает объёмы мусора, уходящего на свалки, и избавляет землю от излишней химии.

Долговременный эффект

Компост насыщает почву гумусом, улучшая её свойства не на один сезон. Он создаёт плодородную среду, в которой растения получают всё необходимое для роста, а сама почва становится живой, сбалансированной и богатой биотой.

Компостирование доступно каждому

Организовать компостную кучу или контейнер можно даже на балконе. Для этого не нужно особых знаний или оборудования — лишь желание изменить свой подход к отходам и забота о здоровье растений. Такой способ удобрения подойдёт как для дачи, так и для городского подоконника.

Универсальность применения

Готовый компост легко использовать: вносите его в почву при перекопке, мульчируйте грядки или добавляйте в горшки с комнатными цветами. Он работает везде — в цветниках, на огороде, под кустарниками и деревьями.

Заключение

Компост — это не просто удобрение, а способ сделать сад более живым, устойчивым и красивым. Его использование помогает экономить, улучшать урожайность и заботиться об окружающей среде. Это мощный союзник для каждого, кто выращивает растения с любовью.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества
Наука и техника
Холодные вычисления — и жуткий итог: ИИ составил график конца человечества Аудио 
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий
Недвижимость
Прощай, стремянка: как быстро и легко помыть потолок без усилий Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Хроническая бессонница — как кредит без срока: возьмёшь однажды, расплачиваешься годами
Ремонт без вложений: как покрасить плитку и обновить ванную комнату за копейки
Маяки, креветки и фестиваль сардин: уникальный маршрут в греческую Полинезию
Машина из Китая: едет бодро, но ремонт, как квест для владельцев
Машина не спасает: кто превращает лето в тайге в игру на выживание
Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие
Биоритмы и спорт: открытие, которое переворачивает правила
Фигура станет идеальной за месяц: как рассчитать время кардио, чтобы достичь своих целей в спортзале
Корни дышат, вода не уходит, сорняков нет: как обычные отходы превращаются в суперудобрение
Эти закуски превращают пикник в кошмар: что на самом деле нельзя класть в корзину для пикника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.