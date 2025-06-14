Ценный ресурс из мусорного ведра: кожура от этого овоща заменит покупные удобрения

1:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый день на кухне мы выбрасываем нечто, что может превратить ваш сад или огород в зону цветущего изобилия. Картофельная кожура - это не просто отходы, а натуральное суперудобрение, которое дарит земле силу.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картошка

Как приготовить настой — просто как раз-два

Возьмите 1 часть кожуры и залейте 10 частями воды Оставьте в тепле на сутки Разведите полученный настой снова 1:10 Поливайте под корень — аккуратно, не задевая стебли и листья

Хотите концентрат? Сделайте отвар

Пропорция: 1 часть кожуры на 5 частей воды Кипятите 15 минут Настаивайте 24 часа Разбавьте 1:5 — и используйте

Польза, которую недооценивали

Кожура картофеля содержит:

— калий - для мощной корневой системы

— фосфор - для цветения и завязи

— крахмал - как источник энергии для почвенной микрофлоры

Результат? Сильные растения, устойчивые к стрессу и холоду. Особенно яркий эффект на томатах, перцах, огурцах и цветущих кустах.

Меры предосторожности

Не используйте кожуру с плесенью или гнилью

Сырьё можно хранить в морозилке или сушить

Применять раз в 2 недели в период роста

Экологично и экономно

Ноль отходов, ноль химии — только польза. Это бюджетная альтернатива дорогим покупным удобрениям и шаг к устойчивому садоводству.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

