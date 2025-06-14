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Ценный ресурс из мусорного ведра: кожура от этого овоща заменит покупные удобрения

1:29
Садоводство

Каждый день на кухне мы выбрасываем нечто, что может превратить ваш сад или огород в зону цветущего изобилия. Картофельная кожура - это не просто отходы, а натуральное суперудобрение, которое дарит земле силу.

Картошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Картошка

Как приготовить настой — просто как раз-два

  1. Возьмите 1 часть кожуры и залейте 10 частями воды
  2. Оставьте в тепле на сутки
  3. Разведите полученный настой снова 1:10
  4. Поливайте под корень — аккуратно, не задевая стебли и листья

Хотите концентрат? Сделайте отвар

  1. Пропорция: 1 часть кожуры на 5 частей воды
  2. Кипятите 15 минут
  3. Настаивайте 24 часа
  4. Разбавьте 1:5 — и используйте

Польза, которую недооценивали

Кожура картофеля содержит:
калий - для мощной корневой системы
фосфор - для цветения и завязи
крахмал - как источник энергии для почвенной микрофлоры

Результат? Сильные растения, устойчивые к стрессу и холоду. Особенно яркий эффект на томатах, перцах, огурцах и цветущих кустах.

Меры предосторожности

  • Не используйте кожуру с плесенью или гнилью
  • Сырьё можно хранить в морозилке или сушить
  • Применять раз в 2 недели в период роста

Экологично и экономно

Ноль отходов, ноль химии — только польза. Это бюджетная альтернатива дорогим покупным удобрениям и шаг к устойчивому садоводству.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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