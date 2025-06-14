Ценный ресурс из мусорного ведра: кожура от этого овоща заменит покупные удобрения

Каждый день на кухне мы выбрасываем нечто, что может превратить ваш сад или огород в зону цветущего изобилия. Картофельная кожура - это не просто отходы, а натуральное суперудобрение, которое дарит земле силу.
Кожура картофеля содержит:
— калий - для мощной корневой системы
— фосфор - для цветения и завязи
— крахмал - как источник энергии для почвенной микрофлоры
Результат? Сильные растения, устойчивые к стрессу и холоду. Особенно яркий эффект на томатах, перцах, огурцах и цветущих кустах.
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