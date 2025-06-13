Вырастет из косточки и украсит квартиру: тропическая пальма, которая станет интерьерным акцентом

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы удивитесь, насколько легко вырастить финиковую пальму дома — нужно всего лишь косточка из сушёного финика. Ни теплицы, ни ботанического образования не потребуется — только немного терпения и тропической мечты.

Фото: commons.wikimedia.org by MustangJoe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пальмы у моря

Подготовка косточек: путь к жизни

Перед посадкой косточки нужно пробудить. Замочите их в тёплой воде на 2-3 дня, меняя воду каждый день. Это размягчит оболочку и ускорит прорастание.

Грунт и посадка: ничего лишнего

Посадите косточки в рыхлую почву с добавлением песка. Глубина — не более 2 см. Иначе ростку будет трудно пробиться наружу.

Рост: от травинки до пальмы

Первые всходы появляются через 4-6 недель. Сначала они выглядят как тонкие зелёные нити. Но через год появятся перистые листья — и пальма начнёт походить на себя.

Свет и полив: важны нюансы

Пальма обожает яркий, но рассеянный свет. Лучше всего подойдёт подоконник на востоке или западе. Поливать нужно умеренно: только когда верхний слой почвы просох на 1-2 см. А вот листья — регулярно опрыскивать, создавая эффект влажных тропиков.

Удобрения и пересадка: без фанатизма

С марта по сентябрь можно подкармливать пальму, но только половинной дозой удобрений для декоративных растений. Пересаживайте её, когда корни заполнят горшок: молодые — раз в год, взрослые — раз в 3-4 года.

Медленная магия

Пальма растёт небыстро, но эффект — сногсшибательный. В квартире она может вырасти до 2-3 метров и станет настоящей живой скульптурой в интерьере.

Уточнения

Па́льмовые или Па́льмы, или Аре́ковые (лат. Arecáceae, Pálmae, Palmáceae) — семейство однодольных растений.

