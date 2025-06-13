Вырастет из косточки и украсит квартиру: тропическая пальма, которая станет интерьерным акцентом

Вы удивитесь, насколько легко вырастить финиковую пальму дома — нужно всего лишь косточка из сушёного финика. Ни теплицы, ни ботанического образования не потребуется — только немного терпения и тропической мечты.
Перед посадкой косточки нужно пробудить. Замочите их в тёплой воде на 2-3 дня, меняя воду каждый день. Это размягчит оболочку и ускорит прорастание.
Посадите косточки в рыхлую почву с добавлением песка. Глубина — не более 2 см. Иначе ростку будет трудно пробиться наружу.
Первые всходы появляются через 4-6 недель. Сначала они выглядят как тонкие зелёные нити. Но через год появятся перистые листья — и пальма начнёт походить на себя.
Пальма обожает яркий, но рассеянный свет. Лучше всего подойдёт подоконник на востоке или западе. Поливать нужно умеренно: только когда верхний слой почвы просох на 1-2 см. А вот листья — регулярно опрыскивать, создавая эффект влажных тропиков.
С марта по сентябрь можно подкармливать пальму, но только половинной дозой удобрений для декоративных растений. Пересаживайте её, когда корни заполнят горшок: молодые — раз в год, взрослые — раз в 3-4 года.
Пальма растёт небыстро, но эффект — сногсшибательный. В квартире она может вырасти до 2-3 метров и станет настоящей живой скульптурой в интерьере.
Па́льмовые или Па́льмы, или Аре́ковые (лат. Arecáceae, Pálmae, Palmáceae) — семейство однодольных растений.
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