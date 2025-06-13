Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Испании слишком много испанцев: как местные стали главной проблемой
Остатки макарон превратились в хит вечеринки: простой салат, от которого не оторваться
Boeing теряет доверие инвесторов после трагедии в небе — акции рухнули на 4,8%
Проблемы со спиной? 5 простых упражнений, которые избавят от боли
Эти три зоны стареют быстрее лица — и разрушают весь образ
Педаль стала мягкой: машина уже намекает на проблему
Цветов в 2 раза больше, а пчёл — хоть пасеку разводи: смесь, которая творит чудеса с перцем
Вода без зелени: простая уловка, чтобы вода в ванне для птиц не тухла
Квартирный туризм: что движет людьми, которые ходят на просмотры квартир, не имея намерений покупать

Вырастет из косточки и украсит квартиру: тропическая пальма, которая станет интерьерным акцентом

1:49
Садоводство

Вы удивитесь, насколько легко вырастить финиковую пальму дома — нужно всего лишь косточка из сушёного финика. Ни теплицы, ни ботанического образования не потребуется — только немного терпения и тропической мечты.

Пальмы у моря
Фото: commons.wikimedia.org by MustangJoe, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пальмы у моря

Подготовка косточек: путь к жизни

Перед посадкой косточки нужно пробудить. Замочите их в тёплой воде на 2-3 дня, меняя воду каждый день. Это размягчит оболочку и ускорит прорастание.

Грунт и посадка: ничего лишнего

Посадите косточки в рыхлую почву с добавлением песка. Глубина — не более 2 см. Иначе ростку будет трудно пробиться наружу.

Рост: от травинки до пальмы

Первые всходы появляются через 4-6 недель. Сначала они выглядят как тонкие зелёные нити. Но через год появятся перистые листья — и пальма начнёт походить на себя.

Свет и полив: важны нюансы

Пальма обожает яркий, но рассеянный свет. Лучше всего подойдёт подоконник на востоке или западе. Поливать нужно умеренно: только когда верхний слой почвы просох на 1-2 см. А вот листья — регулярно опрыскивать, создавая эффект влажных тропиков.

Удобрения и пересадка: без фанатизма

С марта по сентябрь можно подкармливать пальму, но только половинной дозой удобрений для декоративных растений. Пересаживайте её, когда корни заполнят горшок: молодые — раз в год, взрослые — раз в 3-4 года.

Медленная магия

Пальма растёт небыстро, но эффект — сногсшибательный. В квартире она может вырасти до 2-3 метров и станет настоящей живой скульптурой в интерьере.

Уточнения

Па́льмовые или Па́льмы, или Аре́ковые (лат. Arecáceae, Pálmae, Palmáceae) — семейство однодольных растений.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз
Туризм
Грибной бум в Московской области: грибники радуются урожаю, но в лесу их поджидает сюрприз Аудио 
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Авто
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила
Авто
Мотор прослужит в два раза дольше, если соблюдать простые правила Аудио 
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Последние материалы
Обезвоживание атакует: как распознать первые признаки и не допустить катастрофы
Бутылка против лестницы: дачный трюк, который перевернул вишнёвую логику
Сергей Соседов разоблачает: вот почему премия ТЭФИ не заслуживает внимания зрителей
Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда
SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска
Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры
Тренировки без перегрузок: как умно нарастить мышцы без марафонов в спортзале
Машина не заводится с первого раза: это не погода — это предупреждение
Джунгли без этих птиц уже не будут прежними
Хрустящие до заморозков — если начать в июне: как поливать огурцы, чтобы плодоносили до сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.