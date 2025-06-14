Избегайте этих ошибок при компостировании: они могут навредить вашему саду

3:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Компостирование — это отличный способ переработать органические отходы и получить питательное удобрение для вашего сада. Однако не все материалы подходят для компостирования. Некоторые из них могут навредить как самому процессу компостирования, так и растениям.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Сырое мясо

Мясо и рыба

Одно из главных табу в компостировании — это мясо и рыба. Эти продукты могут привлечь нежелательных животных, таких как мыши, крысы и другие вредители. Кроме того, при разложении мяса и рыбы в компосте могут образовываться неприятные запахи и патогенные микроорганизмы. Поэтому лучше всего утилизировать остатки мяса и рыбы в органические отходы или в мусор.

Молочные продукты

Как и мясо, молочные продукты (молоко, сыр, йогурт) могут вызывать появление неприятного запаха и привлекать вредителей. Кроме того, молоко и другие молочные изделия могут способствовать росту вредоносных бактерий в компостной кучи. Не рекомендуется добавлять их в компост.

Жир и масла

Не стоит добавлять в компост растительные и животные жиры, а также масла. Они могут вызвать проблемы с разложением, создавая условия для гниения и появления запахов. Более того, жиры также могут привлечь вредителей и насекомых.

Семена и сорняки

Добавление семян или корней сорняков в компост может быть опасным. Если сорняки имеют жизнеспособные семена, они могут вырасти в вашем саду, когда вы будете использовать компост. Лучше избегать использования сорняков, особенно тех, которые имеют устойчивые корни.

Угли и древесные опилки из обработанной древесины

Обработанная древесина, содержащая химические вещества, такие как свинец или другие токсины, не подходит для компостирования. Также следует избегать добавления углей из камина или угликов, так как они могут содержать вредные химические вещества.

Пластик и неорганические материалы

Хотя это может показаться очевидным, иногда садоводы забывают, что пластик, стекло и другие неорганические материалы никогда не должны попадать в компост. Они не разлагаются и могут загрязнить компост, делая его непригодным для использования.

Ореховые оболочки

Некоторые ореховые оболочки, например, скорлупа грецких орехов, содержат химические вещества, которые могут быть токсичны для растений. Если вы не уверены в целебном эффекте конкретных скорлуп, лучше их не добавлять в компост.

Сильно обработанные продукты

Пищевые отходы, такие как готовая еда с консервантами, соусами или специями, могут содержать вещества, которые не подходят для компостирования. Лучше ограничиться овощными и фруктовыми остатками без обработки.

Компостирование — полезный процесс, который не только снижает количество отходов, но и улучшает здоровье вашего сада. Однако важно помнить, что не все органические материалы подходят для этого. Следуя приведенным рекомендациям и избегая указанных материалов, вы сможете создать качественный компост, который будет безопасен для растений и экосистемы в целом.