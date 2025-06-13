Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Остатки макарон превратились в хит вечеринки: простой салат, от которого не оторваться
Вырастет из косточки и украсит квартиру: тропическая пальма, которая станет интерьерным акцентом
Boeing теряет доверие инвесторов после трагедии в небе — акции рухнули на 4,8%
Проблемы со спиной? 5 простых упражнений, которые избавят от боли
Эти три зоны стареют быстрее лица — и разрушают весь образ
Педаль стала мягкой: машина уже намекает на проблему
Цветов в 2 раза больше, а пчёл — хоть пасеку разводи: смесь, которая творит чудеса с перцем
Вода без зелени: простая уловка, чтобы вода в ванне для птиц не тухла
Квартирный туризм: что движет людьми, которые ходят на просмотры квартир, не имея намерений покупать

Бутылка против лестницы: дачный трюк, который перевернул вишнёвую логику

1:35
Садоводство

Сезон вишни в разгаре, и соцсети спешат на помощь тем, кто не хочет карабкаться по деревьям. На TikTok появился трюк, который уже набрал сотни тысяч просмотров и восторгов. Наталья из профиля @flower_shower_pl показала, как за считанные секунды можно собрать горсть спелых ягод — и всё это без стремянки.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

В шестисекундном ролике она подносит к ветке самодельное приспособление, и ягоды будто сами падают в бутылку. Всё, что нужно: пластиковая бутылка, длинная палка и немного смекалки. В стенке бутылки вырезается отверстие размером с яблоко, а у края делают надрез, чтобы зафиксировать черенки.

"Надрез нужно делать ближе ко дну — так ягоды легче срываются", — делится лайфхаком автор.

Пользователи в восторге — видео стремительно набрало более полумиллиона просмотров.

"Гениально", "Как я раньше не додумалась!" — пишут в комментариях.

Однако нашлось и немного скептиков. Кто-то заметил: "Если ветки переплетены и ягоды плотно сидят, может не сработать". Но это скорее исключение, чем правило.

Важно поспешить: вишни созревают быстро, и если промедлить — урожай достанется птицам. Метод с бутылкой позволяет собирать ягоды без лишних усилий, даже если дерево высокое.

Этот "вишнёвый лайфхак" — яркий пример того, как простая идея может изменить садовые будни. Неудивительно, что ролик стал хитом: минимальные усилия — максимальный результат.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Шоу-бизнес
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову Аудио 
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Еда и рецепты
Никаких банок и кипячения: огурцы, которые готовы через час — и вкуснее не бывает
Популярное
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь

Мастер педикюра может узнать о вас больше, чем вы думаете — по ногтям, мозолям и форме стоп. Читайте, что именно выдают ваши ноги.

Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Красивые — ломаются, простые — ездят: вот на какие марки авто стоит сделать ставку
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Водители теряют до 30% топлива просто из-за этой привычки — пора переучиться
Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер Сухопутный путь в Крым-2025: правила и особенности, лайфхаки и документы Олег Володин
Фанаты в восторге: легендарная рок-группа 60-х до сих пор удерживает рекорд альбома 50 лет спустя
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Последние материалы
Обезвоживание атакует: как распознать первые признаки и не допустить катастрофы
Бутылка против лестницы: дачный трюк, который перевернул вишнёвую логику
Сергей Соседов разоблачает: вот почему премия ТЭФИ не заслуживает внимания зрителей
Залей это в машинку — и прощайся с плесенью навсегда
SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска
Россияне смогут сэкономить на овощах: где продают самые дешёвые огурцы и помидоры
Тренировки без перегрузок: как умно нарастить мышцы без марафонов в спортзале
Машина не заводится с первого раза: это не погода — это предупреждение
Джунгли без этих птиц уже не будут прежними
Хрустящие до заморозков — если начать в июне: как поливать огурцы, чтобы плодоносили до сентября
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.