Одной капли достаточно, чтобы тля исчезла — и это не магия

Вы заботливо поливаете клумбы, любуетесь цветами, а листья вдруг начинают скручиваться, желтеть и покрываться липким налётом. Знакомо? Велика вероятность, что в вашем саду объявилась тля — один из самых коварных и стремительно размножающихся вредителей.
Эти миниатюрные насекомые, длиной всего 1-6 мм, на первый взгляд почти незаметны. У них овальное тело, зачастую покрытое налётом, и они способны за считанные дни расползтись по всем растениям. Особо привлекательны для них молодые побеги и насыщенно-зелёные листья — сочные и уязвимые.
В зоне риска оказываются практически все садовые растения. Особенно ей по вкусу:
Если вовремя не принять меры, тля ослабит рост растений, нарушит их фотосинтез, а в случае плодовых культур — ухудшит вкус и урожайность плодов.
Обратите внимание на такие признаки:
Химические средства — не всегда лучший выбор, особенно если в саду растут овощи или ягоды. Вместо них можно использовать простые, но действенные домашние рецепты:
Добавьте к этим мерам регулярные осмотры растений и своевременную обрезку поражённых участков — и тля не оставит вам шансов.
Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).
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