Одной капли достаточно, чтобы тля исчезла — и это не магия

2:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вы заботливо поливаете клумбы, любуетесь цветами, а листья вдруг начинают скручиваться, желтеть и покрываться липким налётом. Знакомо? Велика вероятность, что в вашем саду объявилась тля — один из самых коварных и стремительно размножающихся вредителей.

Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тля

Эти миниатюрные насекомые, длиной всего 1-6 мм, на первый взгляд почти незаметны. У них овальное тело, зачастую покрытое налётом, и они способны за считанные дни расползтись по всем растениям. Особо привлекательны для них молодые побеги и насыщенно-зелёные листья — сочные и уязвимые.

Кого атакует тля

В зоне риска оказываются практически все садовые растения. Особенно ей по вкусу:

розы,

пионы,

хосты,

капуста,

фасоль,

яблони,

вишни,

черная смородина.

Если вовремя не принять меры, тля ослабит рост растений, нарушит их фотосинтез, а в случае плодовых культур — ухудшит вкус и урожайность плодов.

Как понять, что тля уже рядом

Обратите внимание на такие признаки:

скрученные или пожелтевшие листья,

липкий налёт (медвяная роса),

замедление роста побегов,

наличие муравьёв — они часто "пасут" тлю ради сладких выделений.

Как бороться с тлёй, не навредив саду

Химические средства — не всегда лучший выбор, особенно если в саду растут овощи или ягоды. Вместо них можно использовать простые, но действенные домашние рецепты:

Мыльный раствор. Смешайте воду с натёртым хозяйственным мылом (1 ст. ложка на литр). Обрабатывайте поражённые участки 1-2 раза в неделю.

Настой чеснока или лука. Их резкий запах отпугивает тлю и действует как натуральный инсектицид.

Зола. Простой опылитель из древесной золы помогает предотвратить повторные атаки.

Настой крапивы. Это природный стимулятор иммунитета растений и в то же время эффективный враг тли.

Добавьте к этим мерам регулярные осмотры растений и своевременную обрезку поражённых участков — и тля не оставит вам шансов.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera).

