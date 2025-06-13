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Одной капли достаточно, чтобы тля исчезла — и это не магия

2:17
Садоводство

Вы заботливо поливаете клумбы, любуетесь цветами, а листья вдруг начинают скручиваться, желтеть и покрываться липким налётом. Знакомо? Велика вероятность, что в вашем саду объявилась тля — один из самых коварных и стремительно размножающихся вредителей.

Тля
Фото: flickr.com by S. Rae, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тля

Эти миниатюрные насекомые, длиной всего 1-6 мм, на первый взгляд почти незаметны. У них овальное тело, зачастую покрытое налётом, и они способны за считанные дни расползтись по всем растениям. Особо привлекательны для них молодые побеги и насыщенно-зелёные листья — сочные и уязвимые.

Кого атакует тля

В зоне риска оказываются практически все садовые растения. Особенно ей по вкусу:

  • розы,
  • пионы,
  • хосты,
  • капуста,
  • фасоль,
  • яблони,
  • вишни,
  • черная смородина.

Если вовремя не принять меры, тля ослабит рост растений, нарушит их фотосинтез, а в случае плодовых культур — ухудшит вкус и урожайность плодов.

Как понять, что тля уже рядом

Обратите внимание на такие признаки:

  • скрученные или пожелтевшие листья,
  • липкий налёт (медвяная роса),
  • замедление роста побегов,
  • наличие муравьёв — они часто "пасут" тлю ради сладких выделений.

Как бороться с тлёй, не навредив саду

Химические средства — не всегда лучший выбор, особенно если в саду растут овощи или ягоды. Вместо них можно использовать простые, но действенные домашние рецепты:

  • Мыльный раствор. Смешайте воду с натёртым хозяйственным мылом (1 ст. ложка на литр). Обрабатывайте поражённые участки 1-2 раза в неделю.
  • Настой чеснока или лука. Их резкий запах отпугивает тлю и действует как натуральный инсектицид.
  • Зола. Простой опылитель из древесной золы помогает предотвратить повторные атаки.
  • Настой крапивы. Это природный стимулятор иммунитета растений и в то же время эффективный враг тли.

Добавьте к этим мерам регулярные осмотры растений и своевременную обрезку поражённых участков — и тля не оставит вам шансов.

Уточнения

Тли (лат. Aphidoidea) — надсемейство насекомых из отряда полужесткокрылых (Hemiptera). Ранее рассматривались в отряде равнокрылых (Homoptera). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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