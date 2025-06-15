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Вкус может исчезнуть, даже если всё делаете правильно: где на самом деле нужно сажать базилик

1:53
Садоводство

Базилик — не просто ароматная приправа. Это зелёное сокровище, которое можно вырастить и на подоконнике, и в саду. Но чтобы листья были пышными и полными вкуса, нужно выбрать для него правильное место. Где лучше растёт базилик — на солнце или в тени?

Базилик
Фото: commons.wikimedia.org by Photo by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Базилик

Солнце — обязательное условие

Если хотите, чтобы базилик был ароматным, маслянистым и нежным, — выбирайте открытое солнечное место, где он будет получать 6-8 часов света в день. В тени он теряет вкус, хуже растёт и чаще болеет.

Лучше всего он чувствует себя при pH почвы от 6,0 до 7,5, в рыхлой и хорошо дренированной земле. Застой воды — его враг.

Уход без ошибок

Чтобы ваш базилик рос "как на картинке", следуйте этим правилам:

  • Посев: после весенних заморозков, на глубину около 3 мм

  • Расстояние: между растениями — 15-30 см

  • Полив: каждые 7-10 дней в открытом грунте, чаще — в контейнерах

  • Мульчирование: травой, компостом или листьями — удержит влагу и подавит сорняки

  • Подкормка: жидким удобрением — раз в 3-4 недели на грядке, реже — дома

  • Прореживание: когда появятся 2-3 пары листьев

  • Цветение: лучше не допускать — иначе листья теряют вкус

Особые сорта — особый подход

Сладкий базилик — самый популярный, особенно для песто и томатных блюд. Но есть и декоративные сорта, например, 'Purple Ruffles'. Их лучше проращивать в помещении за 6-8 недель до посадки в открытый грунт: они медлительны, но эффектны.

Важно выбирать сорта, устойчивые к мучнистой росе, если хотите сохранить посадки до конца сезона.

Уточнения

Базили́к — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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