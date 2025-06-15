Вкус может исчезнуть, даже если всё делаете правильно: где на самом деле нужно сажать базилик

Базилик — не просто ароматная приправа. Это зелёное сокровище, которое можно вырастить и на подоконнике, и в саду. Но чтобы листья были пышными и полными вкуса, нужно выбрать для него правильное место. Где лучше растёт базилик — на солнце или в тени?
Если хотите, чтобы базилик был ароматным, маслянистым и нежным, — выбирайте открытое солнечное место, где он будет получать 6-8 часов света в день. В тени он теряет вкус, хуже растёт и чаще болеет.
Лучше всего он чувствует себя при pH почвы от 6,0 до 7,5, в рыхлой и хорошо дренированной земле. Застой воды — его враг.
Чтобы ваш базилик рос "как на картинке", следуйте этим правилам:
Посев: после весенних заморозков, на глубину около 3 мм
Расстояние: между растениями — 15-30 см
Полив: каждые 7-10 дней в открытом грунте, чаще — в контейнерах
Мульчирование: травой, компостом или листьями — удержит влагу и подавит сорняки
Подкормка: жидким удобрением — раз в 3-4 недели на грядке, реже — дома
Прореживание: когда появятся 2-3 пары листьев
Цветение: лучше не допускать — иначе листья теряют вкус
Сладкий базилик — самый популярный, особенно для песто и томатных блюд. Но есть и декоративные сорта, например, 'Purple Ruffles'. Их лучше проращивать в помещении за 6-8 недель до посадки в открытый грунт: они медлительны, но эффектны.
Важно выбирать сорта, устойчивые к мучнистой росе, если хотите сохранить посадки до конца сезона.
Базили́к — род однолетних и многолетних трав и кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.