Пройдёт 14 лет — и только тогда появятся плоды: стоит ли сажать такое дерево на участке

Фисташка — орех с характером. Чтобы получить с неё урожай, нужно запастись терпением. Но результат того стоит: дерево будет щедро плодоносить целое столетие! Главное — понимать, когда ждать первых плодов и как их правильно собирать.
Если вы посадили фисташковое дерево, первые орехи появятся на 4–5 год жизни. Правда, радость будет скромной: всего 1–2 кг сухих орехов с дерева. Но это только начало.
Настоящий расцвет начинается с 7–10 лет:
Урожайность — 6–10 кг сухих орехов или до 25 кг свежих плодов
А вот в 12–14 лет фисташка выходит на пик продуктивности:
до 15 кг сухих орехов или более 37 кг свежих фисташек с одного дерева!
Жаркое лето и холодная зима, без сырых почв
Хорошая дренажная система, регулярный, но умеренный полив
Деревья двудомные — нужны и мужские, и женские растения
(оптимально — 1 мужское на 9 женских)
Важно помнить: фисташка плодоносит через год, то щедро, то скромно. Это естественный цикл, и он не означает, что с деревом что-то не так.
Созревшие орехи — раскалываются прямо на ветке. Их не срывают вручную, а встряхивают деревья, чтобы плоды падали на холсты или в спецконтейнеры. Это делают в 2–3 этапа, потому что все орехи не созревают одновременно.
Важно: если фисташка упала на землю — её уже не берут. В ней может быть инфекция. Поэтому важно собирать орехи вовремя и правильно.
Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые, распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая.
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.