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Пройдёт 14 лет — и только тогда появятся плоды: стоит ли сажать такое дерево на участке

1:53
Садоводство

Фисташка — орех с характером. Чтобы получить с неё урожай, нужно запастись терпением. Но результат того стоит: дерево будет щедро плодоносить целое столетие! Главное — понимать, когда ждать первых плодов и как их правильно собирать.

Фисташки
Фото: commons.wikimedia.org by Cemg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фисташки

Когда фисташка начнёт давать урожай

Если вы посадили фисташковое дерево, первые орехи появятся на 4–5 год жизни. Правда, радость будет скромной: всего 1–2 кг сухих орехов с дерева. Но это только начало.

Настоящий расцвет начинается с 7–10 лет:

  • Урожайность — 6–10 кг сухих орехов или до 25 кг свежих плодов

  • А вот в 12–14 лет фисташка выходит на пик продуктивности:
    до 15 кг сухих орехов или более 37 кг свежих фисташек с одного дерева!

Условия, в которых фисташка чувствует себя как дома:

  • Жаркое лето и холодная зима, без сырых почв

  • Хорошая дренажная система, регулярный, но умеренный полив

  • Деревья двудомные — нужны и мужские, и женские растения
    (оптимально — 1 мужское на 9 женских)

Важно помнить: фисташка плодоносит через год, то щедро, то скромно. Это естественный цикл, и он не означает, что с деревом что-то не так.

Как собирают фисташки

Созревшие орехи — раскалываются прямо на ветке. Их не срывают вручную, а встряхивают деревья, чтобы плоды падали на холсты или в спецконтейнеры. Это делают в 2–3 этапа, потому что все орехи не созревают одновременно.

Важно: если фисташка упала на землю — её уже не берут. В ней может быть инфекция. Поэтому важно собирать орехи вовремя и правильно.

Уточнения

Фиста́шка — небольшой род вечнозелёных либо листопадных деревьев или кустарников семейства Анакардиевые, распространённых в субтропических, частично тропических областях Старого и Нового Света. Фисташкой называют не только соответствующий род растений, но и съедобные плоды вида Фисташка настоящая.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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