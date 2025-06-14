Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Силиконы и сульфаты под прицелом: что вы обязаны знать перед покупкой нового шампуня
В Нью-Йорке такого нет: Юрий Антонов объяснил, что делает Москву самым уникальным городом в мире
Секреты крепкого крыжовника: как избежать распространения болезней в июне
Место, где легенды живут в камнях: самое атмосферное место в Лангедоке — и вы о нём не знали
Загар под угрозой: сколько минут можно проводить на солнце без вреда
Большие кошки удивляют: самые странные особенности хищников, о которых не знали даже фанаты
Топ-5 зелёных оберегов: очищают воздух и защищают от негатива
Лёгкие платья, голые ноги и натертые бедра? Эти 3 решения спасут вашу нежную кожу этим летом
Первые шаги к новым перспективам: 20 инвесторов запустят проекты в ЛНР

Пожар начинается с них: самые огнеопасные деревья и кусты, от которых стоит держаться подальше

3:01
Садоводство

Красивые, ароматные и любимые многими растения и деревья могут стать настоящей угрозой для вашего участка. Некоторые из них содержат масла и смолы, которые легко воспламеняются, а их сухие листья и ветки работают как настоящая растопка. Чтобы не превращать сад в очаг возгорания — держите эти растения подальше от дома.

Голубоватый эвкалипт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Голубоватый эвкалипт

1. Эвкалипт: огонь по расписанию

Хотя эвкалипт неприхотлив и устойчив к засухе, его листья буквально напичканы летучими эфирными маслами, которые легко воспламеняются даже при невысоких температурах. К тому же кора у дерева отслаивается полосами и ложится у подножия, создавая "ковёр" из сухого горючего материала. Идеальный кандидат… для пожара.

2. Бамбук: красиво, но взрывоопасно

Сухие ветки бамбука горят как спички. А его полые стебли могут буквально лопаться от жара, распространяя огонь. Листья, которые накапливаются у основания, усиливают эффект — особенно в сухую погоду. Лучше всего сажать бамбук вдали от построек, а ещё лучше — в контейнерах.

3. Сосна: смолистая угроза

Да, сосна выглядит нарядно. Но всё её тело — это топливо: смолистые иглы, кора, сок. Они горят с невероятной скоростью. А длинные иглы образуют плотный слой подстилки, вспыхивающий как бумага. Эти деревья лучше сажать по периметру участка, а не рядом с домом.

4. Можжевельник: вечнозелёный риск

Густая хвоя и высокая концентрация масел делают можжевельник одним из самых легковоспламеняющихся растений. Он также накапливает сухую органику, особенно летом. В случае возгорания — это как бензин в кустарниковой форме. Удалите его от строений минимум на 10-15 метров.

5. Кедр: хвойный поджигатель

Кедр — ещё один "зелёный" нарушитель спокойствия. Масла, смолы и сухая хвоя превращают его в идеальный факел. Как и сосны, кедры следует держать не ближе 30 футов (около 9 м) от дома.

6. Лаванда: ароматная, но опасная

Многие удивятся, но лаванда — очень огнеопасное растение. Её эфирные масла легко вспыхивают. Поэтому, несмотря на привлекательность, не стоит сажать её ближе 5-10 футов от зданий. Лучше заменить на гортензию, очиток или лилейники.

7. Розмарин: не такая уж безопасная приправа

Аромат розмарина скрывает его взрывоопасную сущность. Его мелкие листья и высокая концентрация эфирных масел делают его опасным в условиях жары. Лучше всего выращивать розмарин в отдельных горшках подальше от дома.

Уточнения

Пожа́р — сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть. Понятие пожар взаимно определяется с понятием отсутствие пожара при оценке ситуации. Кроме позитивной оценки (отсутствие пожара) и негативной (пожар), возможна безразличная оценка не определяющая ни пожар, ни его отсутствие.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт
Домашние животные
4 метра чистой силы: эта акула уже переплыла пол-Америки — и никто не знает, куда она идёт Аудио 
Кошка вас ненавидит — и уже даёт понять: вот сигналы, которые вы не замечали
Домашние животные
Кошка вас ненавидит — и уже даёт понять: вот сигналы, которые вы не замечали Аудио 
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Авто
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый Аудио 
Популярное
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.

Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
В Нью-Йорке такого нет: Юрий Антонов объяснил, что делает Москву самым уникальным городом в мире
Секреты крепкого крыжовника: как избежать распространения болезней в июне
Место, где легенды живут в камнях: самое атмосферное место в Лангедоке — и вы о нём не знали
Загар под угрозой: сколько минут можно проводить на солнце без вреда
Пожар начинается с них: самые огнеопасные деревья и кусты, от которых стоит держаться подальше
Большие кошки удивляют: самые странные особенности хищников, о которых не знали даже фанаты
Топ-5 зелёных оберегов: очищают воздух и защищают от негатива
Лёгкие платья, голые ноги и натертые бедра? Эти 3 решения спасут вашу нежную кожу этим летом
Первые шаги к новым перспективам: 20 инвесторов запустят проекты в ЛНР
Готовы ли вы к солнечным штормам? Рекомендации на случай геомагнитной бури
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.