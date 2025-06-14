Пожар начинается с них: самые огнеопасные деревья и кусты, от которых стоит держаться подальше

3:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Красивые, ароматные и любимые многими растения и деревья могут стать настоящей угрозой для вашего участка. Некоторые из них содержат масла и смолы, которые легко воспламеняются, а их сухие листья и ветки работают как настоящая растопка. Чтобы не превращать сад в очаг возгорания — держите эти растения подальше от дома.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Голубоватый эвкалипт

1. Эвкалипт: огонь по расписанию

Хотя эвкалипт неприхотлив и устойчив к засухе, его листья буквально напичканы летучими эфирными маслами, которые легко воспламеняются даже при невысоких температурах. К тому же кора у дерева отслаивается полосами и ложится у подножия, создавая "ковёр" из сухого горючего материала. Идеальный кандидат… для пожара.

2. Бамбук: красиво, но взрывоопасно

Сухие ветки бамбука горят как спички. А его полые стебли могут буквально лопаться от жара, распространяя огонь. Листья, которые накапливаются у основания, усиливают эффект — особенно в сухую погоду. Лучше всего сажать бамбук вдали от построек, а ещё лучше — в контейнерах.

3. Сосна: смолистая угроза

Да, сосна выглядит нарядно. Но всё её тело — это топливо: смолистые иглы, кора, сок. Они горят с невероятной скоростью. А длинные иглы образуют плотный слой подстилки, вспыхивающий как бумага. Эти деревья лучше сажать по периметру участка, а не рядом с домом.

4. Можжевельник: вечнозелёный риск

Густая хвоя и высокая концентрация масел делают можжевельник одним из самых легковоспламеняющихся растений. Он также накапливает сухую органику, особенно летом. В случае возгорания — это как бензин в кустарниковой форме. Удалите его от строений минимум на 10-15 метров.

5. Кедр: хвойный поджигатель

Кедр — ещё один "зелёный" нарушитель спокойствия. Масла, смолы и сухая хвоя превращают его в идеальный факел. Как и сосны, кедры следует держать не ближе 30 футов (около 9 м) от дома.

6. Лаванда: ароматная, но опасная

Многие удивятся, но лаванда — очень огнеопасное растение. Её эфирные масла легко вспыхивают. Поэтому, несмотря на привлекательность, не стоит сажать её ближе 5-10 футов от зданий. Лучше заменить на гортензию, очиток или лилейники.

7. Розмарин: не такая уж безопасная приправа

Аромат розмарина скрывает его взрывоопасную сущность. Его мелкие листья и высокая концентрация эфирных масел делают его опасным в условиях жары. Лучше всего выращивать розмарин в отдельных горшках подальше от дома.

Уточнения

Пожа́р — сильное пламя, которое охватывает и уничтожает всё, что может гореть. Понятие пожар взаимно определяется с понятием отсутствие пожара при оценке ситуации. Кроме позитивной оценки (отсутствие пожара) и негативной (пожар), возможна безразличная оценка не определяющая ни пожар, ни его отсутствие.

