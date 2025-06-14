Роса ещё на листьях, а вы уже с лейкой? Почему раннее утро — не всегда лучшее время для полива клубники

Клубника — королева лета: сочная, ароматная, и, к счастью, её не так сложно вырастить даже на маленьком участке или балконе. Но одно простое действие — неправильное время полива — может стоить вам целого урожая. Когда же лучше поливать клубнику: утром или вечером?
Опытные садоводы знают: поливать клубнику нужно рано утром.
И вот почему:
Листья и плоды успевают высохнуть до полуденного солнца, что предотвращает грибковые болезни.
Почва успевает прогреться, но не перегреться, а влага доходит до корней и не испаряется моментально.
Утренний полив позволяет растению активно развиваться в течение всего дня.
А вот вечерний полив — риск. Влага остаётся на листьях и плодах на всю ночь — это идеальные условия для грибков, особенно в тёплую и влажную погоду.
Выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой.
Подкисляйте грунт компостом, навозом или добавьте немного серы, если pH слишком высокий.
Сажайте так, чтобы коронка была чуть выше уровня почвы — иначе загниёт.
Мульчируйте соломой: это и чистота ягод, и защита от болезней.
Удаляйте усы, если не планируете размножение.
Подкармливайте каждые 2–3 месяца натуральными удобрениями.
Омолаживайте грядку каждые 2–3 года: вирусы и старение снижают урожайность.
Если кусты стали давать мало ягод, а листья — вялые, скорее всего, пришло время заменить растения на новые, здоровые. Можно вырастить их из укоренившихся усов — просто пересадите на новое место и дайте развиться.
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
Старый дачный трюк, от которого огурцы растут как бешеные. Без химии, без затрат — только народные рецепты и проверенные временем настои.