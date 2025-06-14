Роса ещё на листьях, а вы уже с лейкой? Почему раннее утро — не всегда лучшее время для полива клубники

1:53 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника — королева лета: сочная, ароматная, и, к счастью, её не так сложно вырастить даже на маленьком участке или балконе. Но одно простое действие — неправильное время полива — может стоить вам целого урожая. Когда же лучше поливать клубнику: утром или вечером?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника на грядке

Утро — лучшее время для полива

Опытные садоводы знают: поливать клубнику нужно рано утром.

И вот почему:

Листья и плоды успевают высохнуть до полуденного солнца, что предотвращает грибковые болезни.

Почва успевает прогреться, но не перегреться, а влага доходит до корней и не испаряется моментально.

Утренний полив позволяет растению активно развиваться в течение всего дня.

А вот вечерний полив — риск. Влага остаётся на листьях и плодах на всю ночь — это идеальные условия для грибков, особенно в тёплую и влажную погоду.

Что ещё важно для хорошего урожая

Выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой.

Подкисляйте грунт компостом, навозом или добавьте немного серы, если pH слишком высокий.

Сажайте так, чтобы коронка была чуть выше уровня почвы — иначе загниёт.

Мульчируйте соломой: это и чистота ягод, и защита от болезней.

Удаляйте усы, если не планируете размножение.

Подкармливайте каждые 2–3 месяца натуральными удобрениями.

Омолаживайте грядку каждые 2–3 года: вирусы и старение снижают урожайность.

Как понять, что пора обновлять клубнику

Если кусты стали давать мало ягод, а листья — вялые, скорее всего, пришло время заменить растения на новые, здоровые. Можно вырастить их из укоренившихся усов — просто пересадите на новое место и дайте развиться.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.



