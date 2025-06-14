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Роса ещё на листьях, а вы уже с лейкой? Почему раннее утро — не всегда лучшее время для полива клубники

1:53
Садоводство

Клубника — королева лета: сочная, ароматная, и, к счастью, её не так сложно вырастить даже на маленьком участке или балконе. Но одно простое действие — неправильное время полива — может стоить вам целого урожая. Когда же лучше поливать клубнику: утром или вечером?

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Утро — лучшее время для полива

Опытные садоводы знают: поливать клубнику нужно рано утром.

И вот почему:

  • Листья и плоды успевают высохнуть до полуденного солнца, что предотвращает грибковые болезни.

  • Почва успевает прогреться, но не перегреться, а влага доходит до корней и не испаряется моментально.

  • Утренний полив позволяет растению активно развиваться в течение всего дня.

А вот вечерний полив — риск. Влага остаётся на листьях и плодах на всю ночь — это идеальные условия для грибков, особенно в тёплую и влажную погоду.

Что ещё важно для хорошего урожая

  • Выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой.

  • Подкисляйте грунт компостом, навозом или добавьте немного серы, если pH слишком высокий.

  • Сажайте так, чтобы коронка была чуть выше уровня почвы — иначе загниёт.

  • Мульчируйте соломой: это и чистота ягод, и защита от болезней.

  • Удаляйте усы, если не планируете размножение.

  • Подкармливайте каждые 2–3 месяца натуральными удобрениями.

  • Омолаживайте грядку каждые 2–3 года: вирусы и старение снижают урожайность.

Как понять, что пора обновлять клубнику

Если кусты стали давать мало ягод, а листья — вялые, скорее всего, пришло время заменить растения на новые, здоровые. Можно вырастить их из укоренившихся усов — просто пересадите на новое место и дайте развиться.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa). На Руси исторически была распространена земляника зелёная, в XVIII веке к ней прибавилась завезённая из Европы земляника мускусная, а позже — земляника ананасная. Эти три вида традиционно именуются клубникой.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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