Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие

Цуккини — это не просто вкусный летний овощ. Это ваш шанс собрать с грядки ведро за ведром, если вы знаете один важный секрет. Опытные садоводы давно применяют метод, который буквально "взрывает" урожайность — и всё, что для этого нужно, есть на любой кухне.
Кабачки жадно пьют воду, особенно во время цветения и плодоношения — с июля по август. Один взрослый куст способен "выпить" до 10 литров за раз, а вода должна проникать на глубину до 50 см.
Главное правило - не лить холодную воду. Температура должна быть не ниже +20°C, иначе корни испытают стресс и начнут загнивать.
На лёгких почвах полив проводят чаще, на тяжёлых — реже, но обильнее. И вот именно сюда подключается волшебная добавка, которую используют бывалые огородники.
Ответ — обычные пекарские дрожжи. Да-да, те самые, которые вы используете для теста. В саду они работают как натуральный стимулятор роста, активируя почвенные микроорганизмы. Это усиливает усвоение азота, калия и фосфора, а значит — больше завязей, больше плодов и меньше "пустоцветов".
Как приготовить дрожжевую подкормку:
100 г дрожжей
1 литр тёплой воды
1 столовая ложка сахара
Оставьте на несколько часов до активации, затем разбавьте 1 стакан смеси на 10 литров воды. Поливайте по 0,5 л на куст, но только на прогретую органическую почву.
Дрожжи быстро истощают почву, поэтому чередуйте такую подкормку с калийными удобрениями.
Не используйте на холодной земле — результата не будет.
Подкормку дрожжами проводят раз в 2 недели.
Следуйте этим правилам — и ваш урожай кабачков будет "как с картинки": крупный, ровный и в два раза обильнее обычного.
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