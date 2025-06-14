Выглядит странно, но работает: садоводы добавляют это в воду — и кабачки прут как сумасшедшие

2:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Цуккини — это не просто вкусный летний овощ. Это ваш шанс собрать с грядки ведро за ведром, если вы знаете один важный секрет. Опытные садоводы давно применяют метод, который буквально "взрывает" урожайность — и всё, что для этого нужно, есть на любой кухне.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Кабачки

Полив с умом: влага — это всё

Кабачки жадно пьют воду, особенно во время цветения и плодоношения — с июля по август. Один взрослый куст способен "выпить" до 10 литров за раз, а вода должна проникать на глубину до 50 см.

Главное правило - не лить холодную воду. Температура должна быть не ниже +20°C, иначе корни испытают стресс и начнут загнивать.

На лёгких почвах полив проводят чаще, на тяжёлых — реже, но обильнее. И вот именно сюда подключается волшебная добавка, которую используют бывалые огородники.

Что добавляют в воду опытные садоводы

Ответ — обычные пекарские дрожжи. Да-да, те самые, которые вы используете для теста. В саду они работают как натуральный стимулятор роста, активируя почвенные микроорганизмы. Это усиливает усвоение азота, калия и фосфора, а значит — больше завязей, больше плодов и меньше "пустоцветов".

Как приготовить дрожжевую подкормку:

100 г дрожжей

1 литр тёплой воды

1 столовая ложка сахара

Оставьте на несколько часов до активации, затем разбавьте 1 стакан смеси на 10 литров воды. Поливайте по 0,5 л на куст, но только на прогретую органическую почву.

Важно

Дрожжи быстро истощают почву, поэтому чередуйте такую подкормку с калийными удобрениями.

Не используйте на холодной земле — результата не будет.

Подкормку дрожжами проводят раз в 2 недели.

Следуйте этим правилам — и ваш урожай кабачков будет "как с картинки": крупный, ровный и в два раза обильнее обычного.