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Все её любят, но она разрушает грядки: какую пряность стоит держать подальше от огорода

2:06
Садоводство

Мята кажется идеальной: ароматная, освежающая, не боится холода и ещё и отпугивает комаров. Кто бы отказался от такого соседа в огороде? Но за этой зелёной идиллией скрывается настоящий агрессор. Посадив мяту прямо в грунт, вы можете навсегда потерять контроль над своим садом.

Мята
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мята

Почему мята — плохая идея

На первый взгляд — полезная трава. Но стоит ей укорениться, и начинается захват. Мята — сверхинвазивное растение. За один сезон она вырастает до 60 см в высоту и столько же вширь, распространяясь ползучими корнями. Даже крошечный фрагмент корня способен дать новое растение.

Результат? Мята вытесняет другие культуры, нарушает баланс и снижает биоразнообразие. А главное — избавиться от неё потом почти невозможно: корни глубоко проникают в почву и упорно возвращаются, даже после прополки.

Как всё-таки выращивать мяту безопасно

Если всё равно хотите мятный чай летом, вот как с ней правильно обращаться:

1. Используйте горшок

Выберите пластиковую ёмкость 30-36 см в диаметре, чтобы корни не вылезли наружу. Глиняные горшки быстро пересыхают и хуже удерживают влагу.

2. Вкапывайте в почву, но с умом

Горшок можно заглубить в землю, но не забудьте каждые 2-3 недели поворачивать его на четверть оборота — так корни не прорвутся через дренажные отверстия.

3. Контролируйте рост

Не дайте ей "распоясаться". Срезайте верхушки над листовыми узлами, не обрывайте по одному листику. И ни в коем случае не выбрасывайте остатки в компост — мята легко пускает корни даже там.

4. Храните правильно

Свежесрезанную мяту поставьте в воду, накройте пакетом и уберите в холодильник. Или заморозьте в виде кубиков льда. Также её можно сушить в прохладном, проветриваемом месте.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). Все виды содержат в зелёных частях от 0,1 до 2 % мятного масла, основную часть которого составляет ментол (40—70 до 92 %).
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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