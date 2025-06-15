Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство

2:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника радует глаз и вкус, но не всегда щедра на урожай. Даже при обильном цветении плоды могут быть мелкими или их окажется совсем мало. Причина кроется в нехватке питательных веществ. К счастью, для этого не нужно покупать дорогие средства — лучше приготовить натуральное удобрение самостоятельно.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Клубника на грядке

Почему клубника нуждается в подкормке

На одном месте клубника может расти несколько лет, но почва со временем истощается. Даже если кусты цветут обильно, без питательных веществ завязи могут не сформироваться или дать слабые плоды. Подкормка особенно важна весной и в период активного роста.

Домашнее удобрение из дрожжей

Один из самых простых и эффективных рецептов — дрожжевое удобрение. Оно стимулирует рост корней и повышает иммунитет растений.

Ингредиенты:

50 г свежих дрожжей (или 1 ч. л. сухих)

1 литр тёплой воды

1 ст. ложка сахара

Как приготовить:

Растворите дрожжи и сахар в воде. Дайте настояться при комнатной температуре в течение суток. Разведите получившийся концентрат в соотношении 1:5. Полейте каждый кустик клубники половиной литра раствора.

Эта смесь обеспечит кусты клубники всеми необходимыми веществами для образования крупных, сладких и сочных ягод.

Ещё четыре домашних подкормки, которые работают

Если у вас нет дрожжей — не беда. Вот несколько натуральных альтернатив:

Бродивший хлеб: залейте чёрствый хлеб водой и оставьте на 6-10 дней. Разведите 1:10 и используйте для полива.

Настой крапивы: наполните ведро крапивой и залейте водой. Через несколько дней разбавьте настой в пропорции 1:20 и поливайте растения.

Кислое молоко с гумусом: смешайте компоненты и внесите под кусты. Это улучшит микрофлору почвы.

Куриный помет: разведите 1:10 и используйте только до начала цветения, чтобы не повредить растения.

Почему это лучше химии

Натуральные удобрения безопасны, дешёвы и легко готовятся из подручных средств. Они не перегружают почву солями и не накапливаются в плодах. Кроме того, домашние составы — часть экологичного подхода к садоводству, поддерживающего здоровье почвы и растений.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

