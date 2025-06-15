Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Механика в 2025 году звучит дико, но не для всех: как Chery меняет стратегию продаж
Гладкая кожа — больной вопрос: одна ошибка сводит всё к нулю
Не атрибут, а кепка на случай: Симоньян отказалась от статуса публичной персоны
Кошмар для путешественников: что делать, если рейс отменён, а деньги на исходе
Как не попасть на крупный штраф за мангал на участке — советы юриста
Жульен без грибов и курицы — и всё равно в восторге: как удивить рыбным вариантом
Птичка донесла: как недвусмысленный намёк Марго Овсянниковой вызвал ярость Авроры Кибы
Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт
Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам

Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство

2:34
Садоводство

Клубника радует глаз и вкус, но не всегда щедра на урожай. Даже при обильном цветении плоды могут быть мелкими или их окажется совсем мало. Причина кроется в нехватке питательных веществ. К счастью, для этого не нужно покупать дорогие средства — лучше приготовить натуральное удобрение самостоятельно.

Клубника на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Клубника на грядке

Почему клубника нуждается в подкормке

На одном месте клубника может расти несколько лет, но почва со временем истощается. Даже если кусты цветут обильно, без питательных веществ завязи могут не сформироваться или дать слабые плоды. Подкормка особенно важна весной и в период активного роста.

Домашнее удобрение из дрожжей

Один из самых простых и эффективных рецептов — дрожжевое удобрение. Оно стимулирует рост корней и повышает иммунитет растений.

Ингредиенты:

  • 50 г свежих дрожжей (или 1 ч. л. сухих)

  • 1 литр тёплой воды

  • 1 ст. ложка сахара

Как приготовить:

  1. Растворите дрожжи и сахар в воде.

  2. Дайте настояться при комнатной температуре в течение суток.

  3. Разведите получившийся концентрат в соотношении 1:5.

  4. Полейте каждый кустик клубники половиной литра раствора.

Эта смесь обеспечит кусты клубники всеми необходимыми веществами для образования крупных, сладких и сочных ягод.

Ещё четыре домашних подкормки, которые работают

Если у вас нет дрожжей — не беда. Вот несколько натуральных альтернатив:

  • Бродивший хлеб: залейте чёрствый хлеб водой и оставьте на 6-10 дней. Разведите 1:10 и используйте для полива.

  • Настой крапивы: наполните ведро крапивой и залейте водой. Через несколько дней разбавьте настой в пропорции 1:20 и поливайте растения.

  • Кислое молоко с гумусом: смешайте компоненты и внесите под кусты. Это улучшит микрофлору почвы.

  • Куриный помет: разведите 1:10 и используйте только до начала цветения, чтобы не повредить растения.

Почему это лучше химии

Натуральные удобрения безопасны, дешёвы и легко готовятся из подручных средств. Они не перегружают почву солями и не накапливаются в плодах. Кроме того, домашние составы — часть экологичного подхода к садоводству, поддерживающего здоровье почвы и растений.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Домашние животные
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться Аудио 
SHAMAN не один: Дима Билан присоединится к Интервидению в неожиданной роли
Шоу-бизнес
SHAMAN не один: Дима Билан присоединится к Интервидению в неожиданной роли Аудио 
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Авто
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех Аудио 
Популярное
Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям

У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.

Шерсть дыбом: кого медведи боятся больше пули и почему они сбегают к людям
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Купил, поездил, пожалел: эти машины теряют цену быстрее всех
Берите с рук — не ошибётесь: проверенные бойцы, которым не страшны ни мороз, ни бездорожье
Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова
Никакой рекламы: вот какой двигатель реально ходит дольше и ломается реже
Кроссоверы до 30 тысяч км — а уже на вторичке: топ китайцев, от которых бегут
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Легенда возвращается: новый мотор Honda уже называют лучшим в истории
Последние материалы
Мертвая зона жизни: секрет выживания динозавров раскрыт
Он жил среди ледников — и скоро снова появится: древнего великана собирают по генам
Урожай не влезет в холодильник: клубника отблагодарит за простое народное средство
Гостиная и столовая в одной комнате — вот что обязательно нужно учесть
Твоя кожа знает, как бороться с солнцем — осталось не мешать ей
Простая тренировка, которая работает лучше модных методик — вот почему
Мода обнулилась: 7 пар, которые ты носила в детстве — и снова захочешь надеть
Худеешь — грустишь: связь, о которой не говорят в фитнес-клубах
Тося Чайкина раскрыла болезненную историю отношений: что скрывал её партнёр
Росатом возглавит проект первой АЭС в Казахстане — подробности сделки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.