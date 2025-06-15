Вы тоже начнёте это делать: метод с землёй, который выглядит странно, но спасает картофель

2:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд кажется странным — зачем подсыпать землю к уже растущей картошке? Однако это не прихоть, а важнейшая процедура, от которой напрямую зависит количество и качество урожая. Разбираемся, когда и как правильно "намазывать" картофель и в чём суть этого агрономического приёма.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Картошка

Что такое "намазывание" и почему оно важно

Картофель — это клубнеплод, и его съедобные части развиваются под землёй. Если клубни оказываются на свету, они начинают зеленеть. А вместе с зеленью появляется и соланин — токсичное вещество с горьким вкусом, которое может вызывать отравление. Такой картофель есть нельзя.

Чтобы этого не случилось, клубни нужно регулярно "прятать" от солнца, подсыпая к основанию стебля рыхлую землю. Этот приём и называют "намазыванием" — насыпанием почвы вокруг растения с образованием бугорка.

Польза от "намазывания" картофеля

Процедура приносит сразу несколько важных эффектов:

защищает клубни от солнечного света и образования соланина;

помогает укорениться растению и делает стебель устойчивым к ветру;

стимулирует рост новых подземных побегов — значит, и новых клубней;

сохраняет картофель в случае позднего сбора;

повышает общую урожайность.

Аналогично "намазывание" используют и для других культур: например, фасоли, гороха, нута и даже артишоков — только цели у каждой культуры разные.

Когда проводить окучивание

Первое "намазывание" делают, когда ботва поднимается на высоту 20-25 см — обычно это через 2-3 недели после посадки. Далее процедуру повторяют каждые 10-15 дней в зависимости от темпов роста растения. Следите за тем, чтобы гребни не расплывались после дождей и поливов — если земля оседает, её нужно подсыпать заново.

Как правильно "намазать" картофель

Используйте тяпку, мотыгу, грабли или даже лопату. Аккуратно подгребите рыхлую землю к основанию растения, стараясь не повредить корни. Оптимальная высота насыпи — около 20 см, ширина — 30-40 см. Важно, чтобы вся нижняя часть стебля была надёжно закрыта.

Процедура может потребовать нескольких повторений в течение сезона — особенно после сильных дождей, когда почва оседает.

Альтернатива в духе пермакультуры

Если вы придерживаетесь принципов пермакультуры, можно обойтись без классического окучивания. Вместо земли используйте мульчу: солому или сено (обязательно сухие). После посадки клубней укройте их слоем толщиной 10-20 см. По мере роста ботвы слой добавляют, создавая эффект "тёплой подушки", которая защищает клубни от света и удерживает влагу.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

