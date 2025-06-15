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Не клубника и не вишня: сладкая ягода с грядки, которую можно вырастить без теплицы и забот

3:28
Садоводство

Физалис с яркими оранжевыми "фонариками" — не только красивое, но и весьма полезное растение. Его плоды называют кейптаунской смородиной, а выращивать этот многолетник под силу даже новичку. Главное — знать, когда и как посадить коклюш из Перу и что с ним делать после сбора урожая.

Физалис
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Физалис

Яркие фонари и вкусные ягоды

Физалис декоративен — его оранжевые фонарики украшают сад до самой осени. Но это не просто украшение. Внутри спрятаны плоды, напоминающие по размеру сливу. Ягоды обладают кисло-сладким вкусом с лёгкой горчинкой и содержат массу полезных веществ: витамин C, витамины группы B, бета-каротин и железо.

Собирать физалис начинают с конца августа, когда шелуха подсыхает. Очень важно дождаться полного созревания: недозревшие ягоды могут быть токсичными.

Когда и как сеять

Семена физалиса можно высевать уже в феврале, но только в закрытых, тёплых условиях. Подготовьте ведёрки с плодородной почвой и посадите по 2 семени в каждое. Оптимальная температура проращивания — от 20 до 22 °C. Когда побеги подрастут до 15 см, оставьте самые крепкие, а остальные удалите. Высаживать в открытый грунт можно не раньше середины мая — после угрозы заморозков.

Посадка в горшке и в грунт

На балконе физалис будет чувствовать себя прекрасно — главное, обеспечить дренаж. На дно горшка положите слой гравия или гальки, затем насыпьте питательную почву. Аккуратно расправьте корни и полейте растение после посадки.

Если решите высаживать в открытый грунт, выбирайте солнечное, тёплое место, защищённое от ветра. Стебли физалиса вырастают до 80 см, и их легко может сломать порыв ветра. Сделайте посадочную яму чуть больше корневого кома, на дно положите песок, сверху — почву. Оставляйте по 50 см между растениями.

Уход за физалисом

Физалис любит тепло и умеренную влажность. Поливать нужно регулярно, но почва должна успевать подсыхать между поливами. Очень помогает мульчирование — оно сохраняет влагу и защищает корни от перегрева.

Зимой физалис боится мороза. В открытом грунте его следует укрыть слоем опавших листьев. Если растение растёт в горшке, перенесите его в прохладное, но светлое помещение. Осенью обрежьте стебли на треть.

Что делать с урожаем

Созревшие ягоды можно есть сырыми или использовать в кулинарии. Они прекрасно дополняют пироги, торты, варенье и даже чатни. В сочетании с белым мясом физалис раскрывает необычный вкус. Главное — убедитесь, что ягоды полностью созрели.

А вот все зелёные части растения — стебли и листья — содержат токсичные вещества. Держите физалис подальше от детей и животных.

Декор из "фонариков"

Даже если вы не планируете есть плоды, физалис украсит интерьер. Сорвите стебли с фонариками, удалите ягоды (они могут испортиться при сушке) и поставьте веточки в вазу — они прекрасно смотрятся в сухих букетах.

Уточнения

Я́года (в бытовом значении) — маленький сочный или мясистый плод, обычно кустарниковых или травянистых растений; в плодоводстве — плод, у которого съедобен весь околоплодник.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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