Засадил — и не смог остановиться: как посадить бамбук, чтобы он не захватил весь участок

2:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бамбук — не просто экзотика. Это зелёный акцент, который придаёт участку стиль и уединённость. Но за его спокойным видом скрываются свои "хитрости" — без правильной посадки бамбук или вымерзнет, или начнёт захватывать участок. Вот как вырастить его правильно и без головной боли.

Фото: flickr.com by Dinesh Valke, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бамбук

Подготовка: выбираем, где и что

Разберитесь с видами

Бамбук бывает трёх типов:

Кустарниковый - компактный, не агрессивен

Ползучий - быстро разрастается

Тростниковый - для сада практически не подходит

Ползучие виды требуют барьеров, иначе "уйдут" к соседям.

Учитываем климат и солнце

Бамбуку нужно 8+ часов солнца, но тропическим сортам нужна тень в полдень. Заранее определите место: тёплое, без сквозняков, защищённое от ветра. Подготовьте почву

Идеальный вариант — суглинок. Улучшите землю компостом или перегноем, особенно на дне ямы. Избегайте каменистой или заболоченной почвы. Сделайте ветрозащиту

Бамбук — высокий и с неглубокими корнями. Сильный ветер может его сломать. Отлично подойдут изгороди, заборы или деревья. Установите барьеры от побегов

Если сажаете бегущий бамбук, вкопайте бетонные или металлические бордюры по периметру участка на глубину до 1,5 метров. Это убережёт грядки и дорожки.

Посадка: что, когда и как

Лучшее время — весна

После заморозков. Сеете семена — как можно раньше. Саженцы — в любой момент до середины весны. Подготовьте семена

Очистите, подсушите 1-2 часа на солнце, потом замочите в воде на 6-12 часов. Сейте в контейнеры

Смесь: 8 частей земли, 1 часть золы, 1 часть мелкой органики. Почву просейте и не утрамбовывайте. Семена заглубляйте на 2,5-5 см, поливайте каждый день, держите в полутени. Пересадка — через 3-4 месяца

К этому моменту появятся побеги и корневища. Переместите сеянцы в отдельные ёмкости: 3 части земли, 2 части перегноя, 1 часть песка. Высадка в грунт

Оставляйте между кустами по 1-1,5 метра, чтобы они не мешали друг другу и имели достаточно пространства

Уточнения

Бамбу́к — род многолетних вечнозелёных растений семейства Злаки (Poaceae), из подсемейства Бамбуковые (Bambuseae). Род включает в себя около 140 видов, растущих, в основном, в тропических и субтропических регионах Азии, особенно распространены во влажных тропиках.

