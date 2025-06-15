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Сад бы загнулся без них: эти вредители делают всю чёрную работу за вас

1:59
Садоводство

Многие дачники, заметив слизня или улитку на грядке, тут же стремятся избавиться от "вредителя". Но на самом деле эти обитатели сада не такие уж и бесполезные. Более того, в некоторых случаях их присутствие может принести ощутимую пользу.

Слизни
Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слизни

Вот четыре причины, почему не стоит спешить с "выселением" слизней и улиток.

1. Слизь — природное удобрение

Передвигаясь, улитки и слизни выделяют особую слизь — она кажется просто липкой жидкостью, но на деле выполняет важную функцию. Слизь улучшает структуру почвы: помогает её проветривать, связывать и даже контролировать уровень влаги. Этот природный "клей" может быть особенно полезен на тяжёлых глинистых почвах.

2. Садовые санитары

Слизни и улитки с удовольствием поедают опавшие листья, остатки растений и даже гниющие фрукты. Таким образом, они помогают поддерживать чистоту в саду. Более того, эти моллюски нередко уничтожают плесневые грибки и прочую патогенную органику, которая может навредить культурным растениям.

3. Натуральный компост

Навоз, оставляемый брюхоногими, — это настоящая находка для огородников. Он богат полезными веществами, легко усваивается растениями и способствует активному росту корней. То, что проходит через пищеварительную систему улиток и слизней, превращается в ценный органический материал — живой компост прямо на грядке.

4. Улитки — часть природной цепочки

Для многих обитателей сада улитки и слизни — важный источник пищи. И если вы хотите привлечь на участок ежей, птиц, ящериц, жаб и лягушек, не спешите избавляться от моллюсков. Их присутствие поддерживает биоразнообразие и создаёт устойчивую экосистему, где вредители не смогут доминировать.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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