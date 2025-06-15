Сад бы загнулся без них: эти вредители делают всю чёрную работу за вас

1:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие дачники, заметив слизня или улитку на грядке, тут же стремятся избавиться от "вредителя". Но на самом деле эти обитатели сада не такие уж и бесполезные. Более того, в некоторых случаях их присутствие может принести ощутимую пользу.

Фото: commons.wikimedia.org by Schlaghecken Josef, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Слизни

Вот четыре причины, почему не стоит спешить с "выселением" слизней и улиток.

1. Слизь — природное удобрение

Передвигаясь, улитки и слизни выделяют особую слизь — она кажется просто липкой жидкостью, но на деле выполняет важную функцию. Слизь улучшает структуру почвы: помогает её проветривать, связывать и даже контролировать уровень влаги. Этот природный "клей" может быть особенно полезен на тяжёлых глинистых почвах.

2. Садовые санитары

Слизни и улитки с удовольствием поедают опавшие листья, остатки растений и даже гниющие фрукты. Таким образом, они помогают поддерживать чистоту в саду. Более того, эти моллюски нередко уничтожают плесневые грибки и прочую патогенную органику, которая может навредить культурным растениям.

3. Натуральный компост

Навоз, оставляемый брюхоногими, — это настоящая находка для огородников. Он богат полезными веществами, легко усваивается растениями и способствует активному росту корней. То, что проходит через пищеварительную систему улиток и слизней, превращается в ценный органический материал — живой компост прямо на грядке.

4. Улитки — часть природной цепочки

Для многих обитателей сада улитки и слизни — важный источник пищи. И если вы хотите привлечь на участок ежей, птиц, ящериц, жаб и лягушек, не спешите избавляться от моллюсков. Их присутствие поддерживает биоразнообразие и создаёт устойчивую экосистему, где вредители не смогут доминировать.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.

