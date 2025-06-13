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Цветы на картофельных кустах — срывать или оставить? Эксперимент показал неожиданный результат

1:52
Садоводство

Вы замечали, как красиво цветёт картофель? Многие сразу тянутся срывать соцветия, думая, что так растение направит силы в клубни. Но что если такая "забота" работает наоборот — и вы сами губите урожай? Учёные провели эксперимент, который расставил все точки над "и".

Картофель
Фото: Own work by Josep Renalias, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель

Удалять или не трогать

Исследование, проведённое на трёх группах картофельных кустов, дало неожиданные результаты:

  • 1-я группа — растения не трогали вовсе.

  • 2-я — у кустов обрывали цветки.

  • 3-я — срезали цветки вместе с верхушкой ботвы.

После сбора урожая оказалось:

  • Первая группа дала меньше клубней, но они были крупные и чистые.

  • Вторая — урожайность выше, но картофель менее качественный.

  • А вот третья группа — сплошное разочарование: до 30 мелких клубней с куста, без товарного вида.

Что это значит на практике

Каждое вмешательство — стресс. Когда вы обрываете цветы, растение начинает "залечивать раны", а не формировать клубни. А если срезать верхушки — картофель прекращает рост вовсе. Поэтому лучшее, что вы можете сделать — не мешать: пусть цветёт, как ему положено.

Готовим клубни правильно

Но хороший урожай зависит не только от ботвы.

Всё начинается ещё до посадки:

  • Чеснок: 1 кг растолочь, развести в 10 л воды. Замочить клубни на 3 часа.

  • Медный купорос + борная кислота + марганцовка: растворить, опрыскать клубни. Использовать только пластиковую или эмалированную ёмкость.

  • Зола: 1 кг на 10 л воды, замачивание — 30 минут.

Подготовка клубней + грамотный полив + отсутствие лишнего вмешательства — вот формула по-настоящему щедрого урожая.

Уточнения

Карто́фель — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Клубни картофеля являются важным пищевым продуктом. Плоды ядовиты в связи с содержанием в них соланина. С потребительской точки зрения картофель является овощем.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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