Цветов в 2 раза больше, а пчёл — хоть пасеку разводи: смесь, которая творит чудеса с перцем

Если кажется, что перцы растут вяло и плодов не будет — не спешите расстраиваться. Есть простой способ ускорить развитие и заставить кусты буквально расцвести за 7 дней. Никаких дорогих препаратов: всё, что нужно — аптечная борная кислота и немного сахара.
Главная хитрость — не поливать, а опрыскивать. И не просто водой, а раствором, который запускает скрытые резервы растения.
Ингредиенты для "перцового буста":
1 грамм борной кислоты
2 столовые ложки сахара
1 литр горячей воды (примерно 50-60°C)
Растворите компоненты, остудите и обильно опрыскайте кусты ранним утром. Повторите процедуру через 3 дня. Уже через неделю количество бутонов и цветков может увеличиться в 2-3 раза!
Бор стимулирует цветение и снижает риск осыпания цветов, а сахар привлекает пчёл — и опыление идёт в разы активнее.
Чтобы ускорить развитие плодов и укрепить корни, под каждый куст выливают по 0,5 литра настоя золы:
1 стакан золы на 5 литров воды, настаивать сутки.
После полива мульчируйте почву перепревшим компостом — он сохранит влагу и даст питание. Главное — не используйте азотные удобрения! Они запустят рост листвы, но не плодов.
Температура воды: +22…+25°C
Полив — до 10:00 утра или после 18:00
Не допускайте попадания воды на листья и плоды, если не было обработки от вредителей
При таком подходе перцы начинают созревать на 2-3 недели раньше обычного, а урожай — заметно больше.
Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
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