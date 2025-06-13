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Цветов в 2 раза больше, а пчёл — хоть пасеку разводи: смесь, которая творит чудеса с перцем

1:53
Садоводство

Если кажется, что перцы растут вяло и плодов не будет — не спешите расстраиваться. Есть простой способ ускорить развитие и заставить кусты буквально расцвести за 7 дней. Никаких дорогих препаратов: всё, что нужно — аптечная борная кислота и немного сахара.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

Что нужно сделать

Главная хитрость — не поливать, а опрыскивать. И не просто водой, а раствором, который запускает скрытые резервы растения.

Ингредиенты для "перцового буста":

  • 1 грамм борной кислоты

  • 2 столовые ложки сахара

  • 1 литр горячей воды (примерно 50-60°C)

Растворите компоненты, остудите и обильно опрыскайте кусты ранним утром. Повторите процедуру через 3 дня. Уже через неделю количество бутонов и цветков может увеличиться в 2-3 раза!

Бор стимулирует цветение и снижает риск осыпания цветов, а сахар привлекает пчёл — и опыление идёт в разы активнее.

Усиливаем эффект: зола и мульча

Чтобы ускорить развитие плодов и укрепить корни, под каждый куст выливают по 0,5 литра настоя золы:

  • 1 стакан золы на 5 литров воды, настаивать сутки.

После полива мульчируйте почву перепревшим компостом — он сохранит влагу и даст питание. Главное — не используйте азотные удобрения! Они запустят рост листвы, но не плодов.

Важные тонкости полива

  • Температура воды: +22…+25°C

  • Полив — до 10:00 утра или после 18:00

  • Не допускайте попадания воды на листья и плоды, если не было обработки от вредителей

При таком подходе перцы начинают созревать на 2-3 недели раньше обычного, а урожай — заметно больше.

Уточнения

Кра́сный о́стрый пе́рец (пе́рец чи́ли) — свежие или высушенные плоды определённых сортов тропического полукустарника Capsicum annuum (syn. Capsicum frutescens); пряность, имеющая жгучий вкус.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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