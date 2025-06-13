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Хрустящие до заморозков — если начать в июне: как поливать огурцы, чтобы плодоносили до сентября

2:05
Садоводство

Кажется, всё просто: посадил, поливай — и будет урожай. Но опытные огородники знают, что именно в начале июня нужно задать огурцам "правильный тон" — иначе плоды появятся в июле и быстро сойдут на нет. А всё потому, что в это время растения входят в фазу активного роста, и от ваших действий зависит их судьба на весь сезон.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Полив, который питает

Забудьте про магазинные удобрения. Секрет — в древесной золе и молочной сыворотке. Вместе они творят настоящие чудеса: зола насыщает почву калием и фосфором, а сыворотка убивает патогены и запускает полезные микроорганизмы.

Как приготовить "волшебную смесь":

  • 1 стакан золы заливаем 3 литрами кипятка

  • настаиваем сутки

  • процеживаем и добавляем 1 литр сыворотки

  • разбавляем всё 10 литрами воды

Полив — только под корень, по 1 литру на куст. Делать это лучше утром, чтобы влага ушла вглубь до жары. После — замульчировать скошенной травой: это сохранит влагу и защитит корни от перегрева.

Когда и как поливать

Первый полив — при появлении бутонов в начале июня. Потом каждые 10-12 дней — до середины июля. Растения откликаются пышным цветом, долгим плодоношением и — внимание! — без горечи.

Но даже вне подкормки важно соблюдать правила:

  • Вода не холоднее +20°C

  • Полив через день в жару

  • Почва должна быть влажной в радиусе 15 см и на глубину 20 см

  • У корневой шейки — сухо, чтобы избежать гнили

  • Лейте слабой струей

В прохладную погоду — поливайте водой из бочек, прогретой на солнце. Это снимает стресс и не тормозит рост.

Результат — до осени

Такая схема гарантирует: даже при коротком лете и неожиданной жаре огурцы будут радовать до самых заморозков. Хрустящие, без горечи и в изобилии — как в лучших дачных историях.

Уточнения

Огуре́ц — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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