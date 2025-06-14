Когда пора выкапывать раннюю картошку: три знака готовности, которые не стоит игнорировать

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Выращивание ранней картошки — это отличный способ порадовать себя и свою семью первыми молодыми клубнями ещё до начала основного сезона. Однако важно знать, когда именно можно выкапывать этот ценный урожай, чтобы его вкус и питательные свойства были на высшем уровне.

Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License Картошка, картофель

Сроки посадки и созревания

Ранняя картошка обычно высевается в апреле или начале мая, в зависимости от климата вашего региона. Главный принцип — выбрать сорта, которые подходят для раннего сбора. На готовность ранней картошки влияют:

Сорт: некоторые сорта ранней картошки созревают уже через 60-70 дней после посадки. Сорта, такие как «Ред Скарлет», «Астра», «Синий» — отличные примеры быстрозрелых культур.

Погодные условия: тёплая и солнечная погода значительно ускоряет процесс созревания. Если лето выдалось теплым, выкапывать картошку можно будет раньше.

Знаки готовности картофеля к выкапыванию

Определить, когда пора выкапывать картошку, можно по нескольким важным признакам:

Цвет и состояние ботвы: когда ботва начинает желтеть и сохнуть, это первый сигнал, что клубни готовы к сбору. Как правило, в это время верхушки растений начинают усыхать.

Размер клубней: можно также выкопать несколько клубней, чтобы проверить их размер. Молодая картошка обычно крупнее 2-3 см в диаметре.

Текстура клубней: ранние клубни должны быть firm и плотными, но ещё не слишком крупными. Если клубни мягкие, вероятно, они ещё не готовы.

Оптимальные условия для выкапывания

Выкапывание картошки — это процесс, который требует внимания к деталям:

Сухая погода: собирать картошку лучше всего в сухую и ясную погоду, когда земля достаточно сухая. Это облегчит процесс выкапывания и снизит риск повреждения клубней.

Время суток: наилучше выкапывать картошку в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха не столь высока. Это поможет сохранить клубни свежими и предотвратит их перегревание.

Техника выкапывания

Для успешного выкапывания картошки соблюдайте следующие рекомендации: