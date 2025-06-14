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Когда пора выкапывать раннюю картошку: три знака готовности, которые не стоит игнорировать

2:47
Садоводство » Советы

Выращивание ранней картошки — это отличный способ порадовать себя и свою семью первыми молодыми клубнями ещё до начала основного сезона. Однако важно знать, когда именно можно выкапывать этот ценный урожай, чтобы его вкус и питательные свойства были на высшем уровне. 

Картошка, картофель
Фото: de.wikipedia.org by Tilmann at German Wikipedia is licensed under GNU Free Documentation License
Картошка, картофель

Сроки посадки и созревания

Ранняя картошка обычно высевается в апреле или начале мая, в зависимости от климата вашего региона. Главный принцип — выбрать сорта, которые подходят для раннего сбора. На готовность ранней картошки влияют:

  • Сорт: некоторые сорта ранней картошки созревают уже через 60-70 дней после посадки. Сорта, такие как «Ред Скарлет», «Астра», «Синий» — отличные примеры быстрозрелых культур.
  • Погодные условия: тёплая и солнечная погода значительно ускоряет процесс созревания. Если лето выдалось теплым, выкапывать картошку можно будет раньше.

Знаки готовности картофеля к выкапыванию

Определить, когда пора выкапывать картошку, можно по нескольким важным признакам:

  • Цвет и состояние ботвы: когда ботва начинает желтеть и сохнуть, это первый сигнал, что клубни готовы к сбору. Как правило, в это время верхушки растений начинают усыхать.
  • Размер клубней: можно также выкопать несколько клубней, чтобы проверить их размер. Молодая картошка обычно крупнее 2-3 см в диаметре.
  • Текстура клубней: ранние клубни должны быть firm и плотными, но ещё не слишком крупными. Если клубни мягкие, вероятно, они ещё не готовы.

Оптимальные условия для выкапывания

Выкапывание картошки — это процесс, который требует внимания к деталям:

  • Сухая погода: собирать картошку лучше всего в сухую и ясную погоду, когда земля достаточно сухая. Это облегчит процесс выкапывания и снизит риск повреждения клубней.
  • Время суток: наилучше выкапывать картошку в утренние или вечерние часы, когда температура воздуха не столь высока. Это поможет сохранить клубни свежими и предотвратит их перегревание.

Техника выкапывания

Для успешного выкапывания картошки соблюдайте следующие рекомендации:

  • Используйте вилами для картофеля: они помогут вытащить клубни из земли, не повредив их.
  • Будьте аккуратны: старайтесь не пробивать клубни, чтобы сохранить их целыми и неповрежденными.
  • Проверяйте клубни на наличие повреждений: перед тем как убрать выкапаную картошку, внимательно осмотрите её и отложите разрушенные клубни для переработки.
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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