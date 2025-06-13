Устали от сорняков? Это 3 метода сделают ваш газон идеальным и ухоженным

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3:31
Садоводство » Советы

Борьба с растущей травой — одна из актуальных задач для многих владельцев участков. Если вы мечтаете о зелёном газоне, не требующем частой стрижки, то есть несколько проверенных способов упростить ваш уход за ним. 

Газон, газонная трава
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газон, газонная трава

Выбор подходящих сортов травы

Первое, с чего стоит начать, — это правильный выбор семян травы. Некоторые сорта растут быстрее и требуют более частого ухода, другие, наоборот, медленнее, но выглядят отлично даже без частой стрижки:

  • Медленнорастущие сорта: обратите внимание на типы травы, такие как фестука, райграс или овсяница. Эти сорта хорошо адаптируются к различным условиям и не требуют частой стрижки.
  • Покрытие для тенистых мест: если у вас есть затененные участки, выбирайте сорта, которые хорошо растут в тени, например, теневую жёсткую траву или мягкие злаки.

Установка правильного графика полива

Вопрос о поливе напрямую влияет на количество растущей травы:

  • Сбалансированный полив: слишком частый полив стимулирует активный рост травы. Поливайте газон не чаще, чем раз в неделю, но с достаточным количеством влаги, чтобы избежать засохших участков.
  • Способы полива: лучше использовать капельный полив, так как он обеспечивает глубокое увлажнение и минимизирует испарение.

Подкормка и удобрение

Правильное удобрение также сыграет ключевую роль:

  • Сниженное содержание азота: избегайте удобрений с высоким содержанием азота, так как они способствуют активному росту травы. Вместо этого выбирайте удобрения с высоким содержанием калия и фосфора.
  • Органическое удобрение: используйте компост или перегной, которые обеспечат плавное и равномерное питание, не давая траве «разгуляться».

Правильная стрижка

Стрижка травы тоже должна проходить с умом:

  • Оставьте достаточную высоту: не стригите траву слишком коротко. Оставляйте высоту 6-8 см, что поможет траве укрепить корни и снизить стресс.
  • Режим стрижки: стригите траву по мере необходимости, но старайтесь не делать это слишком часто. Лучше стричь регулярно, убирая не более одной трети высоты в процессе.

Мульчирование газона

Мульчирование — это один из способов снизить рост травы и поддерживать здоровье почвы:

  • Органические материалы: использование мульчи (опилки, кора, солома) помогает удерживать влагу и подавляет рост сорняков, ограничивая доступ света к траве.
  • Мульчирование в весенний и осенний периоды: Позаботьтесь о мульчировании в начале весны и в конце осени для поддержания оптимальных условий почвы.

Контроль и борьба с сорняками

Контроль за сорняками поможет сохранить газон:

  • Удаление сорняков вручную: регулярно удаляйте сорняки, чтобы они не забирали питательные вещества у вашей травы.
  • Покрытие газона: использование агроволокна в нужных местах поможет в борьбе с притоком сорняков.

Контроль за ростом травы — это комбинация тщательно продуманных решений, начиная от выбора сорта травы и заканчивая правильным поливом и удобрением. Уход за газоном немного изменится, но в результате вы получите красивый, ухоженный участок, который будет радовать вас своим видом в любое время года. 

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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