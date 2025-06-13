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Как правильно формировать крону слив: 5 золотых правил для максимального урожая

3:38
Садоводство » Плодовые

Июнь — это период, когда сливовые деревья переходят от пышного цветения к активному наращиванию плодов. В это время важно не только наслаждаться красотой цветущих веток, но и правильно заботиться о будущем урожае.

Дерево сливы
Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дерево сливы

 Обработка деревьев от вредителей и заболеваний

Период послецветения — это время, когда сливы подвержены атакам различных вредителей и болезней:

  • Профилактика вредителей: Осмотрите свое дерево на наличие таких неприятных гостей, как тля, плодожорка или паутинный клещ. Для борьбы с ними используйте инсектициды или природные средства, такие как настои чеснока или табака.
  • Борьба с болезнями: Обратите внимание на признаки заболеваний, таких как монилиоз или клястероспориоз. В случае обнаружения симптомов применяйте фунгициды, уделяя особое внимание переходным сезонам.

Полив и подкормка

В июне сливы нуждаются в регулярном поливе и сбалансированном питании:

  • Регулярный полив: если летом ожидается жара, то поливать сливы нужно не реже одного раза в неделю, особенно в период активного роста плодов. Важно, чтобы почва была влажной на глубину не менее 30 см.
  • Подкормка: используйте комплексные удобрения с высоким содержанием калия и фосфора. Эти элементы способствуют лучшему развитию плодов и укреплению деревьев. Оптимальным вариантом будет удобрение «нитроаммофоска» (15-15-30).

Формировка кроны

Формирование кроны — это не только эстетический аспект, но и способ поднять урожай и защитить дерево от заболеваний:

  • Обрезка: удалите все слабые, больные и пересекающиеся ветви, чтобы обеспечить лучшую вентиляцию и доступ света внутри кроны. Обратите внимание и на побеги, растущие внутрь кроны, они мешают нормальному развитию плодов.
  • Уход за молодых саженцами: если у вас есть молодые деревья, убедитесь, что их кроны сформированы правильно для будущего легкого сбора урожая.

Снижение нагрузки на дерево

Если на дереве образовалось слишком много плодов, это может привести к их мелкости и потере вкуса:

  • Прореживание плодов: удалите лишние завязи, оставляя 1-2 плода на ветке (в зависимости от сорта). Это поможет дереву сосредоточиться на качестве оставшихся плодов.

Мульчирование и уход за почвой

Правильный уход за почвой — это залог здоровья вашего дерева:

  • Мульчирование: используйте органическую мульчу (опилки, компост, солому) вокруг основания дерева. Это поможет удержать влагу и предотвратить рост сорняков.
  • Проверка кислотности почвы: важно следить за уровнем pH, который должен находиться в пределах 6-6.5 для оптимального роста сливы. Если почва слишком кислая, внесите известь.

Июнь — это критически важный месяц для сливовых деревьев, и выполнение этих мероприятий поможет вам обеспечить здоровый и обильный урожай. Не забывайте регулярно проводить осмотры деревьев и уделять внимание профилактическим мерам. С вашей заботой и вниманием, сливы поблагодарят вас сочными и сладкими плодами, которые можно будет собрать уже в конце лета. Поддерживайте свое дерево в отличной форме, и оно подарит вам богатый урожайлав конца сезона!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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