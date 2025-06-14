Как нас обманывают на рынке: желтую сливу выдают за абрикос — вот как их отличить

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На первый взгляд абрикос и сарсалес (желтая слива) очень похожи — круглые, жёлтые, сочные, летние. Но на деле это два разных фрукта, каждый со своими особенностями, вкусом и свойствами. Если вы думаете, что это просто разновидности одного и того же — самое время разобраться.

Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Абрикос: ароматный заряд витаминов

Цвет: ярко-оранжевый

Мякоть: плотная, нежная, сладко-кислая

Вкус: насыщенный, с легкой кислинкой

Косточка: горькая

Чем полезен:

Источник витаминов A, C, E, B-группы

Богат калием, железом, магнием, йодом

Улучшает зрение, пищеварение, настроение

Укрепляет сердце, щитовидку, иммунитет

Спасает от анемии, запоров, отёков, усталости

Полезен для детей, беременных, пожилых

Калорийность:

Свежий — 44 ккал

Сухой (курага) — до 240 ккал

Абрикос особенно ценен в сезон: насыщает, освежает, восстанавливает. Но переедать не стоит — особенно беременным и детям, чтобы избежать расстройств.

Сарсалес (жёлтая слива): ранняя сестра абрикоса

Цвет: светло-жёлтый

Мякоть: более водянистая

Вкус: меньше кислоты, нежный и мягкий

Косточка: менее горькая

Что стоит знать:

Созревает на 1–2 недели раньше абрикоса — примерно к 15 июля

Меньше по размеру

Имеет персидское происхождение

Упоминается как отдельный фрукт, хотя иногда считается «желтой сливой»

Сарсалес часто путают с недозревшим абрикосом, но у него другая текстура и вкус, мягкий и не такой ароматный. Он прекрасно подходит для свежего употребления, варенья и компота.

В чём главные различия

Признак Абрикос Сарсалес (жёлтая слива) Цвет кожицы Оранжевый Светло-жёлтый Вкус Яркий, с кислинкой Мягкий, почти без кислинки Мякоть Плотная, насыщенная Более водянистая, нежная Косточка Горькая Менее горькая Срок созревания Конец июля Середина июля Употребление Свежее, сушёное, для сока В свежем виде, для варенья, компота

Уточнения

Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного, но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса, японского абрикоса, сибирского абрикоса, бриансонского абрикоса и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

