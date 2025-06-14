Как нас обманывают на рынке: желтую сливу выдают за абрикос — вот как их отличить

На первый взгляд абрикос и сарсалес (желтая слива) очень похожи — круглые, жёлтые, сочные, летние. Но на деле это два разных фрукта, каждый со своими особенностями, вкусом и свойствами. Если вы думаете, что это просто разновидности одного и того же — самое время разобраться.
Источник витаминов A, C, E, B-группы
Богат калием, железом, магнием, йодом
Улучшает зрение, пищеварение, настроение
Укрепляет сердце, щитовидку, иммунитет
Спасает от анемии, запоров, отёков, усталости
Полезен для детей, беременных, пожилых
Калорийность:
Свежий — 44 ккал
Сухой (курага) — до 240 ккал
Абрикос особенно ценен в сезон: насыщает, освежает, восстанавливает. Но переедать не стоит — особенно беременным и детям, чтобы избежать расстройств.
Созревает на 1–2 недели раньше абрикоса — примерно к 15 июля
Меньше по размеру
Имеет персидское происхождение
Упоминается как отдельный фрукт, хотя иногда считается «желтой сливой»
Сарсалес часто путают с недозревшим абрикосом, но у него другая текстура и вкус, мягкий и не такой ароматный. Он прекрасно подходит для свежего употребления, варенья и компота.
|Признак
|Абрикос
|Сарсалес (жёлтая слива)
|Цвет кожицы
|Оранжевый
|Светло-жёлтый
|Вкус
|Яркий, с кислинкой
|Мягкий, почти без кислинки
|Мякоть
|Плотная, насыщенная
|Более водянистая, нежная
|Косточка
|Горькая
|Менее горькая
|Срок созревания
|Конец июля
|Середина июля
|Употребление
|Свежее, сушёное, для сока
|В свежем виде, для варенья, компота
Абрико́с — плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного, но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса, японского абрикоса, сибирского абрикоса, бриансонского абрикоса и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.
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