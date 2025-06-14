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Как нас обманывают на рынке: желтую сливу выдают за абрикос — вот как их отличить

2:18
Садоводство

На первый взгляд абрикос и сарсалес (желтая слива) очень похожи — круглые, жёлтые, сочные, летние. Но на деле это два разных фрукта, каждый со своими особенностями, вкусом и свойствами. Если вы думаете, что это просто разновидности одного и того же — самое время разобраться.

Абрикосы
Фото: commons.wikimedia.org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Абрикосы

Абрикос: ароматный заряд витаминов

  • Цвет: ярко-оранжевый
  • Мякоть: плотная, нежная, сладко-кислая
  • Вкус: насыщенный, с легкой кислинкой
  • Косточка: горькая

Чем полезен:

  • Источник витаминов A, C, E, B-группы

  • Богат калием, железом, магнием, йодом

  • Улучшает зрение, пищеварение, настроение

  • Укрепляет сердце, щитовидку, иммунитет

  • Спасает от анемии, запоров, отёков, усталости

  • Полезен для детей, беременных, пожилых

Калорийность:

  • Свежий — 44 ккал

  • Сухой (курага) — до 240 ккал

Абрикос особенно ценен в сезон: насыщает, освежает, восстанавливает. Но переедать не стоит — особенно беременным и детям, чтобы избежать расстройств.

Сарсалес (жёлтая слива): ранняя сестра абрикоса

  • Цвет: светло-жёлтый
  • Мякоть: более водянистая
  • Вкус: меньше кислоты, нежный и мягкий
  • Косточка: менее горькая

Что стоит знать:

  • Созревает на 1–2 недели раньше абрикоса — примерно к 15 июля

  • Меньше по размеру

  • Имеет персидское происхождение

  • Упоминается как отдельный фрукт, хотя иногда считается «желтой сливой»

Сарсалес часто путают с недозревшим абрикосом, но у него другая текстура и вкус, мягкий и не такой ароматный. Он прекрасно подходит для свежего употребления, варенья и компота.

 В чём главные различия

Признак Абрикос Сарсалес (жёлтая слива)
Цвет кожицы Оранжевый Светло-жёлтый
Вкус Яркий, с кислинкой Мягкий, почти без кислинки
Мякоть Плотная, насыщенная Более водянистая, нежная
Косточка Горькая Менее горькая
Срок созревания Конец июля Середина июля
Употребление Свежее, сушёное, для сока В свежем виде, для варенья, компота

Уточнения

Абрико́с плод дерева абрикос, обычно абрикоса обыкновенного, но также и близкородственных ему видов из секции Armeniaca подрода Prunus (в России эту секцию принято считать отдельным родом): маньчжурского абрикоса, японского абрикоса, сибирского абрикоса, бриансонского абрикоса и т. д. Также абрикосами называют плоды некоторых гибридных видов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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