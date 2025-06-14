Не путай старые и новые побеги: секретная схема обрезки малины для максимального плодоношения

Малина — ягода благодарная. Посадил, полил — и жди урожай. Но если хочешь не просто немного ягод, а пышный, стабильный и вкусный урожай, без правильной обрезки не обойтись. Главное — понять, к какому типу относится ваша малина: летняя или осенняя. И действовать по правилам.
Летние сорта плодоносят на двухлетних побегах. Первый год побег растёт, второй — даёт ягоды и умирает.
Что делать:
После сбора урожая вырежьте все отплодоносившие побеги под самый корень. Они больше не нужны.
Оставьте молодые, зелёные побеги текущего года — именно они дадут ягоды в следующем сезоне.
Эти новые побеги привяжите к опоре — они будут основой урожая на следующий год.
Весной проредите слабые или тонкие побеги — оставьте 5–7 сильных на метр ряда.
Совет: Делайте обрезку до 15 апреля, пока растение не проснулось полностью.
Эти сорта плодоносят на однолетних побегах, поэтому заботиться о старых ветках вообще не нужно.
Как обрезать:
Осенью или ранней весной срежьте абсолютно все побеги до уровня земли.
Всё. Да, именно так просто.
Новые побеги вырастут, зацветут и дадут ягоды — всё за один сезон. Уход минимальный, результат — щедрый.
Используйте острый секатор, чтобы не повредить ткань стебля
Удаляйте слабые и больные побеги независимо от сезона
Мульчируйте почву после обрезки — это сохраняет влагу и улучшает структуру грунта
Подвязывайте побеги к опоре — так легче ухаживать и собирать урожай
Ягода готова, когда легко отходит от плодоножки
Период плодоношения: 4–6 недель, в зависимости от сорта
Смешивайте летние и осенние сорта, чтобы растянуть сезон с июня до октября
Побе́г (лат córmus) — один из основных вегетативных органов высших растений, состоящий из стебля с расположенными на нём листьями и почками.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.