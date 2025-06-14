Не путай старые и новые побеги: секретная схема обрезки малины для максимального плодоношения

2:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — ягода благодарная. Посадил, полил — и жди урожай. Но если хочешь не просто немного ягод, а пышный, стабильный и вкусный урожай, без правильной обрезки не обойтись. Главное — понять, к какому типу относится ваша малина: летняя или осенняя. И действовать по правилам.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Летняя малина: обрезка по поколениям

Летние сорта плодоносят на двухлетних побегах. Первый год побег растёт, второй — даёт ягоды и умирает.

Что делать:

После сбора урожая вырежьте все отплодоносившие побеги под самый корень. Они больше не нужны. Оставьте молодые, зелёные побеги текущего года — именно они дадут ягоды в следующем сезоне. Эти новые побеги привяжите к опоре — они будут основой урожая на следующий год. Весной проредите слабые или тонкие побеги — оставьте 5–7 сильных на метр ряда.

Совет: Делайте обрезку до 15 апреля, пока растение не проснулось полностью.

Осенняя малина: проще некуда

Эти сорта плодоносят на однолетних побегах, поэтому заботиться о старых ветках вообще не нужно.

Как обрезать:

Осенью или ранней весной срежьте абсолютно все побеги до уровня земли. Всё. Да, именно так просто.

Новые побеги вырастут, зацветут и дадут ягоды — всё за один сезон. Уход минимальный, результат — щедрый.

Общие правила для обеих групп:

Используйте острый секатор, чтобы не повредить ткань стебля

Удаляйте слабые и больные побеги независимо от сезона

Мульчируйте почву после обрезки — это сохраняет влагу и улучшает структуру грунта

Подвязывайте побеги к опоре — так легче ухаживать и собирать урожай

Когда собирать

Ягода готова, когда легко отходит от плодоножки

Период плодоношения: 4–6 недель, в зависимости от сорта

Смешивайте летние и осенние сорта, чтобы растянуть сезон с июня до октября

Уточнения

Побе́г (лат córmus) — один из основных вегетативных органов высших растений, состоящий из стебля с расположенными на нём листьями и почками.

