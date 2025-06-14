Урожай за 3 недели — и всё на ладони: как посадить петрушку в обычном горшке

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Петрушка — ароматная, полезная и неприхотливая зелень, которую можно успешно выращивать дома. И не просто ради эксперимента, а чтобы круглый год иметь под рукой свежие веточки для супов, салатов и бутербродов. Всё, что вам нужно — это горшок, семена (или корнеплод) и немного терпения.

Фото: Freepik by bublikhaus Зелень

Способ 1: Выращивание петрушки из семян

Что понадобится:

Раннеспелые семена ("Утренняя свежесть", "Айстра", "Глория")

Горшок или ящик глубиной от 20 см

Почвенная смесь: торф (2 части), песок, садовая земля, перегной, компост (по 1 части)

Дренаж (например, керамзит)

Отстоянная вода комнатной температуры

Марля, лампа для досветки зимой

Пошаговая инструкция:

Прорастите семена. Разложите на влажной марле и держите в тёплом месте 3-4 дня. Подготовьте почву. Выложите дренаж, насыпьте почвосмесь, увлажните. Посейте семена. Делайте бороздки глубиной до 1 см, слегка присыпьте землёй. Уход до всходов: держите в тёплом месте, поливайте 3-4 раза в неделю. После появления ростков: увеличьте полив, снизьте температуру (например, приоткройте окно). Прореживание: оставляйте расстояние около 4 см между растениями. Досветка: зимой досвечивайте 8 часов в день люминесцентной лампой.

Когда собирать урожай

Через 2 месяца вы сможете обрывать ароматные веточки. Главное — не обрезать под корень, чтобы зелень отрастала снова.

Способ 2: Из корнеплода — супербыстро

Если не хочется ждать, попробуйте метод "для нетерпеливых".

Что нужно:

Корнеплоды петрушки (здоровые, длиной не менее 4 см)

Емкость с землёй

Прохладное, тёмное место на старт

Светлый подоконник для роста

Как посадить:

Высаживайте корнеплоды так, чтобы наружу выглядывали только верхушки. Поливайте регулярно, не допуская застоя воды. Пока нет всходов — держите в тени и прохладе. После появления зелени — перенесите на свет.

Сбор — через 3-4 недели

Но учтите: корнеплоды быстро истощаются. Поэтому сажайте новую партию каждые 2-3 месяца, чтобы всегда была свежая зелень.

Уточнения

Петру́шка кудря́вая — одно-двухлетнее растение из семейства зонтичных (Umbelliferae) высотой 50—80 см. Корень мясистый, стержневой, цилиндрический. Листья темно-зеленые, сверху блестящие.



