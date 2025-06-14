Урожай за 3 недели — и всё на ладони: как посадить петрушку в обычном горшке

Петрушка — ароматная, полезная и неприхотливая зелень, которую можно успешно выращивать дома. И не просто ради эксперимента, а чтобы круглый год иметь под рукой свежие веточки для супов, салатов и бутербродов. Всё, что вам нужно — это горшок, семена (или корнеплод) и немного терпения.
Что понадобится:
Раннеспелые семена ("Утренняя свежесть", "Айстра", "Глория")
Горшок или ящик глубиной от 20 см
Почвенная смесь: торф (2 части), песок, садовая земля, перегной, компост (по 1 части)
Дренаж (например, керамзит)
Отстоянная вода комнатной температуры
Марля, лампа для досветки зимой
Пошаговая инструкция:
Прорастите семена. Разложите на влажной марле и держите в тёплом месте 3-4 дня.
Подготовьте почву. Выложите дренаж, насыпьте почвосмесь, увлажните.
Посейте семена. Делайте бороздки глубиной до 1 см, слегка присыпьте землёй.
Уход до всходов: держите в тёплом месте, поливайте 3-4 раза в неделю.
После появления ростков: увеличьте полив, снизьте температуру (например, приоткройте окно).
Прореживание: оставляйте расстояние около 4 см между растениями.
Досветка: зимой досвечивайте 8 часов в день люминесцентной лампой.
Когда собирать урожай
Через 2 месяца вы сможете обрывать ароматные веточки. Главное — не обрезать под корень, чтобы зелень отрастала снова.
Если не хочется ждать, попробуйте метод "для нетерпеливых".
Что нужно:
Корнеплоды петрушки (здоровые, длиной не менее 4 см)
Емкость с землёй
Прохладное, тёмное место на старт
Светлый подоконник для роста
Как посадить:
Высаживайте корнеплоды так, чтобы наружу выглядывали только верхушки.
Поливайте регулярно, не допуская застоя воды.
Пока нет всходов — держите в тени и прохладе.
После появления зелени — перенесите на свет.
Но учтите: корнеплоды быстро истощаются. Поэтому сажайте новую партию каждые 2-3 месяца, чтобы всегда была свежая зелень.
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