Улитки бегут в панике: простой напиток с кухни оказался их кошмаром

Сад — ваша гордость, но каждое утро вы видите слизкие следы и дыры в листьях? Улитки — крошечные, но разрушительные враги. За одну ночь они могут съесть рассаду, цветы и даже зелёные плоды. Хорошая новость — борьба с ними не требует химии или ловушек. Всё, что нужно, уже есть у вас на кухне.
Нет, не кофейная гуща. А сам кофе!
Миф, в который верят многие: рассыпал гущу вокруг растения — улитки испарились. Увы, это не так. Кофеин вымывается во время заваривания, и в сухом остатке его почти нет. Об этом говорит сертифицированный почвовед Линда Брюэр из Университета штата Орегон.
Секрет — использовать разбавленный сваренный кофе. Исследование USDA показало:
100% улиток покинули обработанную территорию
92% — погибли от кофеина
Кофеин влияет на нервную систему улиток, действуя как нейротоксин
1 чашка холодного кофе
4 чашки воды
Вылейте по кругу вокруг растений
Повторяйте только после дождя или обильного полива
Важно: не злоупотребляйте! Кофе может повредить корни растений и даже дождевых червей, если использовать его слишком часто.
Делайте спрей:
1 часть кофе
9 частей воды
Опрыскайте листья и стебли
Улитки не переносят даже такой слабый раствор. А пчёлам, бабочкам и другим полезным насекомым он не вредит — их защищают водоотталкивающие панцири.
Бонус:
Оставшуюся кофейную гущу не выбрасывайте — добавьте её в компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения азотом.
Улитки — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов. Основным признаком брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины.
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