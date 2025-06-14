Улитки бегут в панике: простой напиток с кухни оказался их кошмаром

1:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад — ваша гордость, но каждое утро вы видите слизкие следы и дыры в листьях? Улитки — крошечные, но разрушительные враги. За одну ночь они могут съесть рассаду, цветы и даже зелёные плоды. Хорошая новость — борьба с ними не требует химии или ловушек. Всё, что нужно, уже есть у вас на кухне.

Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Улитка

Нет, не кофейная гуща. А сам кофе!

Почему кофейная гуща не работает

Миф, в который верят многие: рассыпал гущу вокруг растения — улитки испарились. Увы, это не так. Кофеин вымывается во время заваривания, и в сухом остатке его почти нет. Об этом говорит сертифицированный почвовед Линда Брюэр из Университета штата Орегон.

А вот слабый кофе — действует как яд

Секрет — использовать разбавленный сваренный кофе. Исследование USDA показало:

100% улиток покинули обработанную территорию

92% — погибли от кофеина

Кофеин влияет на нервную систему улиток, действуя как нейротоксин

Как приготовить кофейный "барьер":

1 чашка холодного кофе

4 чашки воды

Вылейте по кругу вокруг растений

Повторяйте только после дождя или обильного полива

Важно: не злоупотребляйте! Кофе может повредить корни растений и даже дождевых червей, если использовать его слишком часто.

Хотите нанести на листья

Делайте спрей:

1 часть кофе

9 частей воды

Опрыскайте листья и стебли

Улитки не переносят даже такой слабый раствор. А пчёлам, бабочкам и другим полезным насекомым он не вредит — их защищают водоотталкивающие панцири.

Бонус:

Оставшуюся кофейную гущу не выбрасывайте — добавьте её в компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения азотом.

Уточнения

Улитки — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов. Основным признаком брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины.

