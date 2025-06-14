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Улитки бегут в панике: простой напиток с кухни оказался их кошмаром

1:55
Садоводство

Сад — ваша гордость, но каждое утро вы видите слизкие следы и дыры в листьях? Улитки — крошечные, но разрушительные враги. За одну ночь они могут съесть рассаду, цветы и даже зелёные плоды. Хорошая новость — борьба с ними не требует химии или ловушек. Всё, что нужно, уже есть у вас на кухне.

Улитка
Фото: flickr.com by Yoko Nekonomania, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Улитка

Нет, не кофейная гуща. А сам кофе!

Почему кофейная гуща не работает

Миф, в который верят многие: рассыпал гущу вокруг растения — улитки испарились. Увы, это не так. Кофеин вымывается во время заваривания, и в сухом остатке его почти нет. Об этом говорит сертифицированный почвовед Линда Брюэр из Университета штата Орегон.

А вот слабый кофе — действует как яд

Секрет — использовать разбавленный сваренный кофе. Исследование USDA показало:

  • 100% улиток покинули обработанную территорию

  • 92% — погибли от кофеина

  • Кофеин влияет на нервную систему улиток, действуя как нейротоксин

Как приготовить кофейный "барьер":

  • 1 чашка холодного кофе

  • 4 чашки воды

  • Вылейте по кругу вокруг растений

  • Повторяйте только после дождя или обильного полива

Важно: не злоупотребляйте! Кофе может повредить корни растений и даже дождевых червей, если использовать его слишком часто.

Хотите нанести на листья

Делайте спрей:

  • 1 часть кофе

  • 9 частей воды

  • Опрыскайте листья и стебли

Улитки не переносят даже такой слабый раствор. А пчёлам, бабочкам и другим полезным насекомым он не вредит — их защищают водоотталкивающие панцири.

Бонус:
Оставшуюся кофейную гущу не выбрасывайте — добавьте её в компост. Это улучшит структуру почвы и обеспечит растения азотом.

Уточнения

Улитки — самый многочисленный класс в составе типа моллюсков (Mollusca), который включает около 110 тыс. видов, в России — 1620 видов. Основным признаком брюхоногих моллюсков является торсия, то есть поворот внутренностного мешка на 180°. Кроме того, для большинства гастропод характерно наличие турбоспиральной раковины.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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