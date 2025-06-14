Закроют землю, как ковром: 7 растений, которые растут быстро и не требуют ухода

Мечтаете о зелёном, уютном и неприхотливом саде, который будет радовать глаз и не отнимать всё свободное время? Эти быстрорастущие почвопокровные растения — настоящие спасатели для занятых дачников. Они прикроют голую землю, удержат влагу, подавят сорняки и создадут зелёный ковёр без лишней суеты.
Серебристые листья и фиолетовые цветы
Высота — до 30 см
Быстро разрастается
Подходит для тенистых участков
Совсем не колется — несмотря на название!
Любит влажную, тенистую почву
Украшает участок бархатистыми листьями
Весной радует скрытыми красными цветами
Идеален для "сложных" участков без солнца
Даёт цветы, ароматные листья и сладкие ягоды
Быстро распространяется
Требует минимум ухода
Любима птицами и полезна для микрофлоры почвы
Приятный бонус: ягоды можно есть!
Вечнозелёная с осенним бронзовым оттенком
Высота — до 30 см
Образует плотный ковёр
Привлекает бабочек и птиц
Идеальна для участков с бедной почвой
Быстро заполняет пространство
Цветёт лавандовыми, розовыми и белыми цветами
Растёт даже в тени
Высота — до 10 см
Настоящий "моховой ковёр" в цвету весной
Листья ярко-краснеют осенью
Устойчив к жаре, пыли, плохим почвам
Быстро оплетает заборы и стены
Идеален для вертикального озеленения
Практически не требует ухода
Бронзово-шоколадная листва
Цветёт насыщенным синим весной
Высота — до 15 см
Подходит для тенистых и влажных мест
Есть пёстрые и крупнолистные сорта
Де́вичий виногра́д — род растений семейства Виноградовые. Известно около дюжины видов этого рода из Азии и Северной Америки. Несколько видов девичьего винограда используются в декоративных целях, ягоды несъедобны.
Наталья Подольская и Владимир Пресняков сыграли вторую свадьбу, чтобы отпраздновать 20-летие своей любви. Гости дарили красивые подарки, но Подольская уверяет, что свадьба была не ради денег.