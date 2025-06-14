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Закроют землю, как ковром: 7 растений, которые растут быстро и не требуют ухода

2:08
Садоводство

Мечтаете о зелёном, уютном и неприхотливом саде, который будет радовать глаз и не отнимать всё свободное время? Эти быстрорастущие почвопокровные растения — настоящие спасатели для занятых дачников. Они прикроют голую землю, удержат влагу, подавят сорняки и создадут зелёный ковёр без лишней суеты.

Сад
Фото: commons.wikimedia.org by Corradox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад

1. Мёртвая крапива (Lamium)

  • Серебристые листья и фиолетовые цветы

  • Высота — до 30 см

  • Быстро разрастается

  • Подходит для тенистых участков

  • Совсем не колется — несмотря на название!

2. Дикий имбирь (Asarum, Hexastylis)

  • Любит влажную, тенистую почву

  • Украшает участок бархатистыми листьями

  • Весной радует скрытыми красными цветами

  • Идеален для "сложных" участков без солнца

3. Лесная земляника

  • Даёт цветы, ароматные листья и сладкие ягоды

  • Быстро распространяется

  • Требует минимум ухода

  • Любима птицами и полезна для микрофлоры почвы

  • Приятный бонус: ягоды можно есть!

4. Толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi)

  • Вечнозелёная с осенним бронзовым оттенком

  • Высота — до 30 см

  • Образует плотный ковёр

  • Привлекает бабочек и птиц

  • Идеальна для участков с бедной почвой

5. Флокс ползучий (Phlox subulata)

  • Быстро заполняет пространство

  • Цветёт лавандовыми, розовыми и белыми цветами

  • Растёт даже в тени

  • Высота — до 10 см

  • Настоящий "моховой ковёр" в цвету весной

6. Дикий виноград

  • Листья ярко-краснеют осенью

  • Устойчив к жаре, пыли, плохим почвам

  • Быстро оплетает заборы и стены

  • Идеален для вертикального озеленения

  • Практически не требует ухода

7. Ползучая колючка (Ajuga reptans)

  • Бронзово-шоколадная листва

  • Цветёт насыщенным синим весной

  • Высота — до 15 см

  • Подходит для тенистых и влажных мест

  • Есть пёстрые и крупнолистные сорта

Уточнения

Де́вичий виногра́д — род растений семейства Виноградовые. Известно около дюжины видов этого рода из Азии и Северной Америки. Несколько видов девичьего винограда используются в декоративных целях, ягоды несъедобны.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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