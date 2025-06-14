Закроют землю, как ковром: 7 растений, которые растут быстро и не требуют ухода

2:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете о зелёном, уютном и неприхотливом саде, который будет радовать глаз и не отнимать всё свободное время? Эти быстрорастущие почвопокровные растения — настоящие спасатели для занятых дачников. Они прикроют голую землю, удержат влагу, подавят сорняки и создадут зелёный ковёр без лишней суеты.

Фото: commons.wikimedia.org by Corradox, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Сад

1. Мёртвая крапива (Lamium)

Серебристые листья и фиолетовые цветы

Высота — до 30 см

Быстро разрастается

Подходит для тенистых участков

Совсем не колется — несмотря на название!

2. Дикий имбирь (Asarum, Hexastylis)

Любит влажную, тенистую почву

Украшает участок бархатистыми листьями

Весной радует скрытыми красными цветами

Идеален для "сложных" участков без солнца

3. Лесная земляника

Даёт цветы, ароматные листья и сладкие ягоды

Быстро распространяется

Требует минимум ухода

Любима птицами и полезна для микрофлоры почвы

Приятный бонус: ягоды можно есть!

4. Толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi)

Вечнозелёная с осенним бронзовым оттенком

Высота — до 30 см

Образует плотный ковёр

Привлекает бабочек и птиц

Идеальна для участков с бедной почвой

5. Флокс ползучий (Phlox subulata)

Быстро заполняет пространство

Цветёт лавандовыми, розовыми и белыми цветами

Растёт даже в тени

Высота — до 10 см

Настоящий "моховой ковёр" в цвету весной

6. Дикий виноград

Листья ярко-краснеют осенью

Устойчив к жаре, пыли, плохим почвам

Быстро оплетает заборы и стены

Идеален для вертикального озеленения

Практически не требует ухода

7. Ползучая колючка (Ajuga reptans)

Бронзово-шоколадная листва

Цветёт насыщенным синим весной

Высота — до 15 см

Подходит для тенистых и влажных мест

Есть пёстрые и крупнолистные сорта

Уточнения

Де́вичий виногра́д — род растений семейства Виноградовые. Известно около дюжины видов этого рода из Азии и Северной Америки. Несколько видов девичьего винограда используются в декоративных целях, ягоды несъедобны.



