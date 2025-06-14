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Не сажайте это в землю: даже кусочек корня превратится в ковёр, который не остановить

3:00
Садоводство

Свежий вкус мяты в домашнем лимонаде или салате кажется идеальным летним удовольствием. Но посадка этого растения в открытый грунт может обернуться настоящей катастрофой для вашего сада. За бодрящей зеленью скрывается агрессор, который быстро захватывает территорию и не желает отступать.

Травы
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Травы

Мята — лидер по захвату территории

На первый взгляд мята кажется идеальным растением: выносливая, многолетняя, ароматная. Но именно выносливость и скорость роста делают её опасной. За один сезон она может вырасти до 60 см в высоту и занять столько же в ширину. А если посадить её на следующий год — площадь удвоится.

Причина — в подземных побегах. Мята расползается по участку, укореняясь в новых местах. Даже малюсенький кусочек корня или стебля может дать начало целому мятному ковру. Вскоре это растение начнёт вытеснять всё вокруг, нарушая баланс и угрожая биоразнообразию сада.

Избавиться от неё почти невозможно

Удалить мяту с участка не так-то просто. Даже если выкопать все видимые части, под землёй останется множество корешков. И стоит только немного потеплеть — мята снова появится.

Один из выходов — ограничить её пространство с самого начала. Лучше всего выращивать мяту в горшках или контейнерах. Тогда вы сможете контролировать её рост и при этом наслаждаться ароматной зеленью.

Как вырастить мяту, не запустив её в отрыв

Вот пошаговая инструкция, как укротить мяту и вырастить её без ущерба для остального сада:

  1. Купите небольшое растение — мята растёт очень быстро.

  2. Подберите пластиковый горшок диаметром 30–36 см. Он удерживает влагу и не растрескивается на морозе.

  3. Насыпьте в него дренированную почву.

  4. Посадите мяту, полейте и следите, чтобы верхний слой почвы подсыхал перед следующим поливом.

  5. Поместите горшок в ещё один, более крупный. Это поможет удержать растение в пределах.

  6. Каждые пару недель проворачивайте внутренний горшок, чтобы корни не проросли через дренажные отверстия.

  7. Располагайте мяту в саду, на подоконнике или в патио — где вам удобно.

  8. Обрезайте высокие побеги над листовым узлом. Не рвите листья по одному.

  9. Никогда не выбрасывайте мяту в компост — она может укорениться даже там.

Как сохранить мяту надолго

Чтобы свежая мята не завяла, поставьте срезанные веточки в банку с холодной водой (примерно 2,5 см). Накройте сверху полиэтиленовым мешком и закрепите резинкой — получится мини-парник. Также мяту можно замораживать кубиками льда или сушить в тени в хорошо проветриваемом месте.

Уточнения

Ко́рень (лат. radix) — осевой, обычно подземный вегетативный орган высших сосудистых растений, обладающий неограниченным ростом в длину и положительным геотропизмом.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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