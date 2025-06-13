Листья желтеют, корни задыхаются: что происходит с томатами после ливня и как это исправить

2:01 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дождь в саду — это не всегда благо. Особенно если речь о томатах, растущих в открытом грунте. В отличие от тепличных, они беззащитны перед стихией. Затяжные осадки могут не просто замедлить рост, но лишить вас половины урожая, если не принять меры сразу.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Томаты

Вот что нужно сделать в первые часы после дождя, чтобы помидоры не заболели и продолжали радовать сочными плодами.

Признак №1: Желтеют нижние листья

Причина: Вымывание азота из почвы

Дождь буквально вымывает этот важный элемент, и растения начинают голодать. Азот — главный строитель для зелени. Без него листья вянут, а плоды мельчают.

Что делать:

Срочно подкормите:

раствором птичьего помета,

разведённым навозом,

минеральным удобрением с азотом (подходит и мочевина, и аммиачная селитра).

Признак №2: Желтеют верхушки растений

Причина: Блокировка железа из-за избыточной влаги

Так проявляется хлороз. Железо — элемент, без которого томаты не могут "дышать". Дождь не вымывает его, но делает недоступным для корней.

Что делать:

Обработайте листья средствами с железом:

хелат железа,

ферилен,

или любой препарат для внекорневой подкормки.

Проблема №3: Почва слиплась и "задохнулась"

Причина: Отсутствие мульчи и образование корки

После дождя верхний слой почвы становится плотным, как глина, особенно если он не замульчирован. Воздух не проходит, корни страдают, питание не поступает.

Что делать:

Осторожно взрыхлите верхний слой, не повредив корни. Разбейте корку, чтобы восстановить газообмен.

И не забудьте:

После дождя обязательно обработайте томаты фунгицидом — это защита от грибков, которые активизируются во влажной среде.

Профилактика дешевле, чем лечение: не ждите появления гнили или плесени.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.

