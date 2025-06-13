Листья желтеют, корни задыхаются: что происходит с томатами после ливня и как это исправить

Дождь в саду — это не всегда благо. Особенно если речь о томатах, растущих в открытом грунте. В отличие от тепличных, они беззащитны перед стихией. Затяжные осадки могут не просто замедлить рост, но лишить вас половины урожая, если не принять меры сразу.
Вот что нужно сделать в первые часы после дождя, чтобы помидоры не заболели и продолжали радовать сочными плодами.
Причина: Вымывание азота из почвы
Дождь буквально вымывает этот важный элемент, и растения начинают голодать. Азот — главный строитель для зелени. Без него листья вянут, а плоды мельчают.
Что делать:
Срочно подкормите:
раствором птичьего помета,
разведённым навозом,
минеральным удобрением с азотом (подходит и мочевина, и аммиачная селитра).
Причина: Блокировка железа из-за избыточной влаги
Так проявляется хлороз. Железо — элемент, без которого томаты не могут "дышать". Дождь не вымывает его, но делает недоступным для корней.
Что делать:
Обработайте листья средствами с железом:
хелат железа,
ферилен,
или любой препарат для внекорневой подкормки.
Причина: Отсутствие мульчи и образование корки
После дождя верхний слой почвы становится плотным, как глина, особенно если он не замульчирован. Воздух не проходит, корни страдают, питание не поступает.
Что делать:
Осторожно взрыхлите верхний слой, не повредив корни. Разбейте корку, чтобы восстановить газообмен.
После дождя обязательно обработайте томаты фунгицидом — это защита от грибков, которые активизируются во влажной среде.
Профилактика дешевле, чем лечение: не ждите появления гнили или плесени.
Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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