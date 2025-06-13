Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных

1:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

На любом огороде обязательно найдётся грядка с огурцами — культура капризная, но невероятно щедрая при правильном уходе. И вовсе не обязательно покупать дорогие минеральные смеси. Старые народные рецепты удобрений работают не хуже, а часто — и лучше.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Огурцы

Эти два способа — настоящая находка для дачи: ускоряют рост, повышают урожай и улучшают вкус плодов. Проверено поколениями.

1. Птичий помет — бомба по питательности

Это самое мощное органическое удобрение: содержит максимум азота, калия, фосфора и микроэлементов. Но использовать его нужно с умом — в свежем виде он может "сжечь" растения.

Как приготовить:

Возьмите 2 кг свежего навоза

Залейте 10 л воды, накройте крышкой

Настаивайте 5-7 дней

Разбавьте перед использованием 1:10

Как применять: поливайте между рядами, только после дождя или обычного полива. Под корень — нельзя! Запах специфический, но эффект впечатляющий: рост зелени ускоряется почти вдвое.

2. Травяной настой — зелёный коктейль для роста

Сделать его можно из всего, что растёт на участке: крапивы, полыни, одуванчиков, хвоща и даже с семенами — в процессе брожения они теряют всхожесть.

Инструкция:

Наполните бочку на 3/4 сорняками, не отряхивая землю с корней

Залейте водой, оставив немного места сверху

Поставьте на солнечное место, помешивайте раз в день

Через 7-10 дней настой готов

Развести 1 литр настоя в 10 литрах воды, использовать по 1-2 литра на куст под корень. Отлично подходит не только для огурцов, но и для помидоров, перца, капусты. Не используйте для бобовых и луковичных.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений. Участок земли, используемый для выращивания сельскохозяйственной продукции, разбивают на слегка возвышенные грядки для обеспечения растениям более глубокого, хорошо разрыхлённого и прогреваемого слоя почвы, в также для удобства обслуживания.

