Спасение для жасмина: чем обработать куст, если биосредства не работают

Жасмин — воплощение садовой нежности и аромата. Но даже такая красота может попасть в осаду. Весной на его побегах часто поселяется тля — мелкая, но настырная. Особенно коварной она становится в прохладную погоду, когда привычные средства почти не работают.
Биопрепараты, эффективные летом, на холоде теряют силу. Температуры ниже нормы мешают активной работе бактерий и грибков, на которых основано действие натуральных инсектицидов. В результате вредитель продолжает хозяйничать, портя листья и замедляя рост куста.
Зелёное мыло — классический способ. Раствор обволакивает насекомых и буквально душит их. Простое, безопасное и вполне рабочее средство.
Современные препараты против сосущих — синтетические инсектициды, рассчитанные на работу при пониженных температурах. Главное — строго следовать инструкции и проверять, можно ли применять на декоративных кустах.
Струя воды — механический метод, часто забываемый. Направленная струя смывает тлю с побегов. Метод особенно хорош на старте заражения.
При любой обработке особое внимание стоит уделить нижней стороне листьев — там тля прячется и размножается активнее всего. Обработка должна быть тщательной, не "для галочки".
Одного раза может не хватить. Обработки желательно повторять — по инструкции или при повторном появлении вредителей.
А после — не забыть про профилактику. Осмотр кустов раз в несколько дней помогает вовремя заметить новые очаги.
Свободный от тли жасмин обязательно порадует: выпустит новые побеги и снова расцветёт, как облако аромата в саду.
Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).
У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.