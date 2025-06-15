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Спасение для жасмина: чем обработать куст, если биосредства не работают

1:52
Садоводство

Жасмин — воплощение садовой нежности и аромата. Но даже такая красота может попасть в осаду. Весной на его побегах часто поселяется тля — мелкая, но настырная. Особенно коварной она становится в прохладную погоду, когда привычные средства почти не работают.

Жасмин зацвёл.
Фото: commons.wikimedia.org by Dodge54, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Жасмин зацвёл.

Биопрепараты, эффективные летом, на холоде теряют силу. Температуры ниже нормы мешают активной работе бактерий и грибков, на которых основано действие натуральных инсектицидов. В результате вредитель продолжает хозяйничать, портя листья и замедляя рост куста.

Что поможет в борьбе

  • Зелёное мыло — классический способ. Раствор обволакивает насекомых и буквально душит их. Простое, безопасное и вполне рабочее средство.

  • Современные препараты против сосущих — синтетические инсектициды, рассчитанные на работу при пониженных температурах. Главное — строго следовать инструкции и проверять, можно ли применять на декоративных кустах.

  • Струя воды — механический метод, часто забываемый. Направленная струя смывает тлю с побегов. Метод особенно хорош на старте заражения.

При любой обработке особое внимание стоит уделить нижней стороне листьев — там тля прячется и размножается активнее всего. Обработка должна быть тщательной, не "для галочки".

Одного раза может не хватить. Обработки желательно повторять — по инструкции или при повторном появлении вредителей.

А после — не забыть про профилактику. Осмотр кустов раз в несколько дней помогает вовремя заметить новые очаги.

Свободный от тли жасмин обязательно порадует: выпустит новые побеги и снова расцветёт, как облако аромата в саду.

Уточнения

Жасми́н (лат. Jasmínum, от перс. یاسمین‎ — ясемин) — род вечнозелёных кустарников из семейства Маслиновые (Oleaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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